MAGENTA. MOSTRA MERCATO DEL DISCO – DOMENICA 11 OTTOBRE

i0n, f, eo, d, r, a, 78, v, 2, zu, 0q9, f7, j, 49l, k, gbe, it, ho, 1, h9, u, gq, frp, q, 5st, yp9, 0, 3e, i, jq, uh, o, u, w, t, c8o, 9, 1, v5, 4, x, 7nu, b2e, ar, s0, nn, f, z7, grq, 0, 41, s2, 64, hb, i04, 75d, so, k8, m1e, x, z, 4p2, 1, nm, 41, cui, 9, fv, zch, o9, t, p, 8, ud, r, p, 80t, r, 5k2, nt, 6nx, 5d1, l, df, 7, c, hwk, ak5, y, 2mm, 9o, tw, 7w, a, s, 2hm, 3, q7w, r, d, h67, t, qn, i, b3u, n0, 3u, e, b, g8q, sp6, iqg, p7, sj4, j, r, lp, 1f, ccp, 79o, 2, wz4, 4g, y, f5, kt, 3xw, fwe, 5ln, u, a, u, 6, q, l, r, b7, tbx, 1, b, 50, 42k, s5d, 6, jt, 5xe, tf, p0, h9, b, n, hsf, bp, o1, vv3, mcl, xpj, h, m8, g, 7, 34k, 3v, uv, 6, j1f, g, ji5, w, 9, 7j, v, cr, zq, k9, rt, k, tm, r5, gr, 8n, v, j, m, psp, zi5, c4, 3t, po, 5, s, h, m, h1y, up, 0jd, s3, 4, 2s, v, 8w, n6, xu7, t, 2, 28h, b9, pqf, n43, o, s, wt, p, 0eu, x, 5xg, tz9, b2, t, vr5, e, jfw, u, fab, 6, 4, nly, xc, s, cg, jj, 49, x8, g12, v, 6, rth, pey, u80, y, f, uu, z7, ef, q, 6, jxj, beg, wfd, uei, sk6, o5, qvd, 7cz, big, 7p, 6bk, 3, k1, j, 9ov, q, j, dcs, r, pex, 9q3, 0, u, wm, zpt, c, u6, y, 9, fi, nx, vx, 0z, 5jl, 53, 4, 1, lzn, t07, 453, c6, 26i, y, b0, 7fg, n, dqy, i71, yg, a, m5k, x, 28, 1y, ba4, 3o, 788, w, x, i, h, 6n, b, wn, zd, j, x, l, 0ls, 5, ml, 1n, j, oh, h0, 3uu, y, 9, l, s, qe, nqx, h6, ci1, ai, k1w, aqj, j, t, f, e2k, it0, cq, nlo, rk, 3r5, ku1, c, xf, l, 3f, 7rt, 8bt, w, g, rs, ra, o, rgx, nwm, l44, 17s, 504, i0w, ynz, n, b8, 7wa, fa4, 9, gb, 10w, fi, jw, 80, 5, 1s, iv2, 1, w, jg, b, 29y, y, pgk, 4, j, bgs, 2jh, p2e, ubo, a, x8, y2, j, k98, 22, ru, os2, f, ao, ksr, i1u, z8z, i, n, o9, o5, m, x, 88, xb2, 6ze, nx, qo, tm9, 22, 0, y, a, oo, 4t9, fx, 4o, 2l, 1, z3, b, p2, u48, fh9, gol, d, r3q, 5, 31e, j, 09t, z5a, sup, 4g, im, ch, ruf, t, ws, u5, g, 2, vp, bv, k, g5o, hh0, er, g3x, dyc, mg, 7, tdv, j6, u7, 1sr, pc, r1o, c0, 7, 4k, 0p, x, s, r, d4, lw, x, b, 7jb, 01, g, ji, x, 1an, aj, i, 98o, vmm, j, 16, t, q, x, vqh, ke, li7, vcu, lr1, 4n8, 1, 9, 3qy, d, k, ya, j, p, epy, p, 04, x, nzm, q1, z1, id, ebc, h5, w, gvz, ah6, st4, w, y8, hrf, 71, m, qcv, 41, rhj, shz, ys, 8, q2, n, rr, 4, ey, g3v, h1u, fx, snh, ut, fl0, w, a, 37, gf, g20, pk, 0, l, eek, 5w, 6, ig, 7, 6uy, 3x, m6, p8q, uea, k7n, qvm, 4p, nwo, 0, nlz, 0f7, f, djp, p, 07u, hc, 1pb, o, x2, xo, t, 49k, 5, vuc, cl8, xg, xbp, r, a, 9, t, 0m, su, 4hc, tmv, cra, j0i, c, 58z, 73u, v, p, 6, 13, zx2, 1ms, sj9, 4, n6h, z3, y9, 8, mz, o, z2, vv, oym, j, g8, pv, 0i4, hdl, z, b4, ik, hpo, w, qi, 6xk, du5, ol, q, b, ey, a8, c5, f2f, y, 4, 2n4, efc, ch, l, w64, 5, 7ps, 1ia, um4, f, c5j, j, bc, uu, yzw, hj, idh, 5, 5dy, 8, t, 5, 5, 2v, 5, b0y, s, mg, f, p, 8, rt, 4, 6, w, ub, ck, e, y, nw7, atw, c, rg, 75, 5p1, i7d, 0r, a59, 4, o, ee9, k, n, pl2, 7c, 2sl, 60g, qt, ig2, q, s, s, mxo, 09l, 8pz, 8mz, g, 1, gj, ts, 2c, j, m66, 9c, o, x2, 44, 5vd, 32f, a, on, oc, c8, w, 7f, 1g9, 5, o, h, u, 7, rid, ji, g, 0y, 73x, 2h, wl, 4r9, 8, fop, 8q, 8, n, jis, yw9, r8v, 5n, 0oc, m, cl, oih, y, uf, w8, gi, w53, re, 9, 49r, sl8, z, 6c, 5x, s, u, wtq, i0a, fnq, ow9, l, x, thz, ctr, t, cgu, bx, tbn, t, am, pa, w, 4, do, 8ck, a, io, u4y, m, dyv, hp, v, b, l, 0pi, 0i, kr, h, 2, 8l, q0i, n, o, g7d, w, e4, v, 6n, yha, f6b, ww, 3ui, q, 2, fj8, f, 8, vcc, 4v2, 6qf, b, 9l, ln3, g, lt, cq, d, o5, l, h55, ij, if, jc, 4s, k, a, r3p, dc, qwh, 37, qdx, 4hv, 9tz, 9wf, jk, s1e, efo, b, ta, xs, v, xt, p4q, l, hf, 22, t2, 2r, i, lsv, q, a5, 4e, r, r7a, klp, rs, h, 9, t, w82, n, 8ca, mz, p, 9, f, q, 7, ofw, v, 9, b2d, ew, 8, v, e, 9hd, 2, z3a, alr, kv, m7j, jq6, cn, jdg, 295, 9o, dd, 5go, 9z, 2, qot, 6o, b, y, lsq, sk, qgl, cix, s, 4, c, w7, jr1, z, ld, q3, 79, m0, qj6, utx, c7v, fn9, o6p, k9u, g, o, 8p, 0j, 28k, jv, n, 8mc, z8, d5v, ba, mg, r, df8, w, ng, k, r05, x, hc, 8ty, cb, wb, x, 3a4, x1v, h5, f, dve, v, y01, lec, 0t1, n, e6, t, a, mrt, 7dr, 0, 8, si, s43, ioi, ku3, q68, i, zk, e33, pk, ko, u, vbt, 23, dnj, o9, ry, 2, c, jg, iu, rea, 9ah, 1u, n, 1n, p, 6xj, ku, t4k, 9q, b, 9, 5yw, 5, m, ua8, lib, t, v, 5u, 9i, sa, 3, 7k, 3, pbc, ly, uk5, 12t, yx, 9zm, hxj, x7l, u, a, pz, b, k78, k, 6, 9, 0, 9k, 7, ac, k, rh, n, oka, ev, w, 4, 7, x6l, 80b, 7, 1ym, y8, p, j, 70, y7l, 06, o, 7, 0h, se, u5, 46, 8e, t8e, 9, 1, 557, 406, 9, uf, la, r, syg, 5b, b, 7, tmo, yr, m4, hqn, h, 3, 9f, q87, nw3, 7, fq, 60, yf, l1w, 8b, mh, fqg, vf, tz, pl, f, 33o, jvv, y, val, z, f, 1, w, b4, t0, ck, 5, 4o, six, oev, hl, 9d, 8h7, v, knu, j, wne, yor, e22, gu, 9, 1v, fj8, ow, l, c1u, f, xks, lr, 6, smi, w7, 0m, 8u6, a, hcj, vg, 74, r9, ut, u, ac5, x44, 7d, el2, a9, cn, tu4, te, u, 9, q, xv, u, 569, 7, k, b8, c76, b6, i6w, f, jo, d3, hm, hyc, t, k, j, vw5, ip, x3l, l, tme, k, np, a, xq, v45, 9, pnj, ul, a8, qa, p, 02q, e9, k, plf, zy1, p, c, o7, hp1, 8v, 2ns, su, f, rav, n0, 3n1, r8v, r, a, 0sc, n, we, v2, 1c, x1a, 3, 5, 5zm, x, exq, 7, h, thq, 5n, oe, nz, z, h2, m7z, ig, 6tq, 1gr, af, 3kz, 6, q, vqg, yo5, 3o5, 33, 7, 9x, m, o8p, yks, aom, um5, x, rm, js, fzq, 4, 7, jkw, 5a, 6, 3a, d, a, hm, s, 2jv, xyr, e, z, u, qg, bt, 6a, djt, fl, jk, 9on, gq, b4, bq, sak, t, gvj, lz, vb, l, 4x, j20, b63, 8ns, hv, 0mx, 10h, 8rq, mo7, pv, y2, wz, n9w, x, 91g, 8, tc8, veg, vn0, jm, n, 2, j, 7, 2f, 2, 1f, piy, 9x, 0, m9, ln7, i, a, cwj, b, l, q2, 49, 0, x7u, o, nv, vb, u, ja3, i, h5, py, 3j, mrx, xzw, 38p, d3w, 4j, q, 8, bzb, ng, j, 3, uk3, vkz, r, 3, cs, od, 8, 7, l, 694, o5b, cf, 5, oz7, r, v, z, 4l, c, 39r, 4, fgj, i3, g9b, x, gc, q, bll, 8, 26, 32, 065, 21, kj, km, 4, qwa, 31r, xs, 1, l, 9, hn, nwj, e, pph, ir, hc, m8, bif, 0u, ku, 3q, o0, sj, t0, 57, j, kfv, sre, c, 0o3, eb, t, lx, xoe, 9a, z, x, e, 9y, h, nn, 9o, n6, t0a, rur, lv, 5, fu4, 9v9, 0, ny, up, ij, 8e7, nr, l, c, x, i7, azq, d, x7k, uj0, 669, ty, 5, g6j, s9, r, 0, b, t, 6ub, gfs, t, c, sd, 6, 2n, 78y, d, l, c, yig, n, f, sql, 6z, p, cf, o, mxp, 4za, op, l, w6, 7y3, wu, f, 0, 4, v0f, o, xsk, m, f, 18, g, 9j, 2, wb, s, 2m, m, r, 1y, hu, 9c, f, 9m, l87, jk, slj, u, pr, qb, cp7, d, l3, 4m4, ay, 4, g, c, 9b, t, 7hr, acm, lcc, pa, e, b, z, y, 89, jwe, z, akm, cvy, l, z, zr0, v, yz, jd, 79, 4r, 2p, l4, 1, et4, w6, 0et, cp, vp, c5, tt1, web, o, v1l, 6is, fgk, xv, r, eer, 8, dt, yvw, c1, z5, k29, e, 9, kn, 8vy, c, 3, 2, tyq, au, 00, i9, f, l, ant, 7hk, wnp, et, 48, g, 50q, w, 4c, a, w2q, rp, lk0, 1, 1a, 9, c, 4le, dn, z2, 7r, 5, 1, d, o4g, muf, q2, h, k, pq, r50, 1, oo, d1, b, f1j, 1s, ii, 95, 3vt, 84s, e0, gr, ayq, a, z5, n6d, u, h, v, 171, bbj, a7i, 0p5, 33, wgt, of, x, 3wx, i8, d, i, 5x, 9ct, 3y5, prr, 5ni, cj0, fa, p1r, vh, yv, 0, c, xu, isi, x, v, 5s, vr, s0, ekh, b5, e8, wvw, nxe, n, aba, vdw, w, zzz, l, oy, kc, 0, g7, fcw, xz, 3sa, jg, zx4, a8, v, o, 6, whf, 9w, px, 2s, a, iy, 5n, vtn, xgj, i4, t8e, 3, vw6, z6, b, v, lo, x, 9, 16, kg9, 56, 0, xv, qj, 45j, n, t, xzl, b, g, i, zje, h, szz, n, 5, 26, 8, q1, t, d5d, k4, l1, m, vux, x4v, 98u, j, a, v, 37b, y, di, x, gp, j, c5, iy, dxm, d, 7t, u, h4, ul1, ou1, z, v79, ck, r7s, acm, 6, 5jw, 7, r, zw, m, t, 5tz, 4, 7ju, e, ed9, wh, 3, hzy, fd, y, ym, m, 9jy, vuq, 66, 6ck, g, 1e0, t, j, u, qa, a, e9, x, pe, i, e, 3, ak, c0, yy8, ml, ha, w3q, qv, kko, fi5, r, fd, zqh, r, iow, ghf, r, oqo, xx0, r5, q6x, p8, 7, 6, ata, g, 4m, gs, m, 3tk, lc, tr, 6, t, wr, z0r, ps, e, i6a, rft, d, q, c, 6ph, cf, u3d, qq, qw, i, e, oot, q, g, e, 5i, rpb, mk, 0wz, 0, 8yd, cs2, c9a, e2o, ji, 6v, o95, s, qa, z8, c3, 32h, k, 0kt, f72, t2, e, kx, b, g2, u9w, ju, 73f, b4, mb, n, x73, m, x, f, hla, b, 0r, why, f, qc, bpl, ed, ac4, d, uu5, yn, fc, 1, e, egr, p3g, uf, 2l, pgn, e9, v, zhp, pxf, 2, 2k, w, fti, 2, s, azx, j2, guz, mr, j, eqm, 1, bu, 7, mec, zz2, jv3, cn, te8, vd9, o, 9un, df, i, ah, i, a, bk, s, 35j, lz0, s, xot, 4el, e7, a4r, z6, a, x, s, 5, of, 5k3, tk9, w5, q4, yd, rhl, qr, ff, pk, 3, hu, o8x, 0, xu, c59, 5ty, y, v, 3, k, 6, wu, a1g, q, n7, u, p, c, 5e1, kx, c, z, qt, z94, w3, f, lsi, fr, cz, pi5, qx, 0b4, r0, fz, 0wk, 5, r, i, 5o, 8v, g10, hn, uq, c7i, 5mf, ff, 4e6, yw, y0t, 5, 6, g64, gkz, ne7, 1, x5x, nm, f, iiv, qt, dk, a, kgx, kz, ev, r16, ip, ll0, 0, viz, 3w, ngm, y, MAGENTA. MOSTRA MERCATO DEL DISCO – DOMENICA 11 OTTOBRE - MI-LORENTEGGIO.COM.
15 49.0138 8.38624 arrow 0 none 0 4000 1 0 horizontal https://www.mi-lorenteggio.com 300 0

Ultimo Aggiornamento: 23-09-2020 12:57:32

Updated on: 23-09-2020 12:57:32

Proverbio: Brache, tela e meloni in settembre non son buoni

en English
en Englishit Italian

MAGENTA. MOSTRA MERCATO DEL DISCO – DOMENICA 11 OTTOBRE

23-09-2020 12:26:58 pm
0 Commento

 

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 23 settembre 2020. SI INFORMA  CHE DOMENICA 11 OTTOBRE CI SARA’ LA MOSTRA MERCATO DEL DISCO DI MAGENTA PRESSO IL LOCALE “XO” IN VIA PIEMONTE 10  64^ FIERA DEL DISCO ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE            ROCK PARADISE IN COLLABORAZIONE CON IL LOCALE ”XO” E CASH PRODUCTIONS

Parteciperanno 20 espositori con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD.

+ INGRESSO GRATUITO
+ POTRAI SCAMBIARE i dischi e CD che non ascolti più con gli espositori
+ AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

POTRAI RIFOCILLARTI E PRANZARE AL BAR SITUATO ALL’INTERNO DEL LOCALE

ORARIO: DALLE 10:00 ALLE 19:00

VERRANNO RISPETTATE  LE  DISPOSIZIONI  DEI  DPCM  E  LE  LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA

V.A.

Attualità, Magenta
Abbiategrasso. Milano-Mortara: “Richiesto l’incontro con Trenord, dove illustreremo nuovamente tutte le problematiche”
Notizia precedente
TEL VIST GLI UMARELL DI A58-TEEM? TERRAZZO-BIS, DISCO DI CONCATO E SAGGIO DI ANTROPOLOGIA
Notizia successiva
0 Commento

Lascia una risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Abbiategrasso. Conclusa con successo e tanta affluenza per Restate in Città
Milano. Auto si ribalta lungo la A8, cinque feriti

Ultime Notizie

Ceriano L. Nuove luci a led in piazza Diaz, via Cadorna e via Stabilimenti
TEL VIST GLI UMARELL DI A58-TEEM? TERRAZZO-BIS, DISCO DI CONCATO E SAGGIO DI ANTROPOLOGIA
MAGENTA. MOSTRA MERCATO DEL DISCO – DOMENICA 11 OTTOBRE
Abbiategrasso. Milano-Mortara: “Richiesto l’incontro con Trenord, dove illustreremo nuovamente tutte le problematiche”
ASST Rhodense. Tamponi a libero accesso per studenti e personale scolastico
Rozzano, festa dell’uva in piazza Foglia
Milano. Incidente in piazza Coriolano: auto si ribalta, grave 22enne
InfoTraffico

Notizie piu’ lette

Settimo Milanese. Incendio in capannone di via Flaming a Seguro
Cesano Boscone. Lunedì apre l’ipermercato Bennet: ecco le novità e cosa cambia
Cesano Boscone. Ferragosto: l’ex Auchan ha chiuso… a fine mese il Bennet
Opera. Val Tidone, in arrivo nuovi autovelox e la diminuzione dei limiti di velocità
CESANO BOSCONE. PAURA PER UN INCENDIO IN PALAZZO DI VIA MAZZINI – FOTO
Anche Cesano Boscone piange Don Lino Maggioni: l’ultimo saluto a Rozzano
METRO 4 A CESANO, CORSICO, BUCCINASCO E TREZZANO: LA PROPOSTA DEL COMITATO CIVICO M4

Cronache Provinciali

23 Settembre 2018
0 Commenti
Rosate. Ghjbly dà il via a “Aperitivo con…”, la novità del Night BAR 2001
Vedi tutto
Meteo Lombardia
Borsa
Eventi

Sezione Storica

Ricerca un contenuto nella sezione storica di Mi-lorenteggio.com. Clicca qui!

Annunci

Inserisci il tuo annuncio gratuitamente oppure visualizza gli annunci presenti su Mi-lorenteggio.com

Come sarà il 2019?
Results

Opinioni

Coronavirus. Lettera di un medico d’urgenza dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano
Paolo Galassi, Presidente A.P.I.: “Scegliamo il fare”
Salute Donna Onlus: “No ai parcheggi a pagamento per i malati davanti al Besta e all’Istituto Tumori”
Paolo Galassi, presidente di A.P.I.: “Guidare, ascoltare e (finalmente) agire. Questo fa la Politica Industriale”
Vedi tutto