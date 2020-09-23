MAGENTA. MOSTRA MERCATO DEL DISCO – DOMENICA 11 OTTOBRE

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 23 settembre 2020. SI INFORMA CHE DOMENICA 11 OTTOBRE CI SARA’ LA MOSTRA MERCATO DEL DISCO DI MAGENTA PRESSO IL LOCALE “XO” IN VIA PIEMONTE 10 64^ FIERA DEL DISCO ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE IN COLLABORAZIONE CON IL LOCALE ”XO” E CASH PRODUCTIONS
Parteciperanno 20 espositori con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD, DVD.
+ INGRESSO GRATUITO
+ POTRAI SCAMBIARE i dischi e CD che non ascolti più con gli espositori
+ AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO
POTRAI RIFOCILLARTI E PRANZARE AL BAR SITUATO ALL’INTERNO DEL LOCALE
ORARIO: DALLE 10:00 ALLE 19:00
VERRANNO RISPETTATE LE DISPOSIZIONI DEI DPCM E LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE LOMBARDIA
V.A.