Milano. Solidarietà: l team ALPinRosa dona ai City Angels generi alimentari

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 settembre 2020 – Gli organizzatori, le partecipanti ed il team di ALPinRosa consegneranno presso la struttura della Associazione una fornitura di generi alimentari del Brand italiano MONTANA (Gruppo Cremonini) che ha sostenuto l’iniziativa del progetto ALPinRosa e che supporta questa missione solidale.

Saranno presenti, ed effettueranno la consegna, gli organizzatori de “La Grande Traversata delle Alpi in Rosa” Cristina Montepilli (MC Communication & Promotion) e Fabrizio Rovella (agenzia viaggi Saharamonamour), il team Marco Servalli (partner Angelika Rainer), Markus Peinhopf, Fabrizio Barbero, Azzurra Piccardi, Elisabetta Ferri, Manuela Checchia, Laura Marrone e Jennifer Marti.

Tra le Campionesse, partecipanti al progetto ALPinRosa oltre che protagonista di tutte le tappe del viaggio e delle scalate alle vette più alte e famose delle Alpi, Angelika Rainer che con il suo grande cuore e sensibilità non poteva mancare a questo ultimo appuntamento del progetto dedicato alla solidarietà.

Inoltre la nota Associazione City Angels riceverà il Team ALPinRosa presso la struttura che assiste i più deboli e disagiati da 26 anni con il volontariato di strada, fondata da Mario Furlan, che sarà presente a questo appuntamento, ci sarà anche l’immancabile Daniela Girardi Javarone madrina dei City Angels la cui presenza è stata una nota di onore per l’Organizzazione ALPinRosa nell’averla avuta come Madrina in questa prima edizione del progetto/iniziativa denominato “La Grande Traversata delle Alpi in Rosa”. Infatti Daniela Girardi Javarone, da sempre impegnata nel sociale proprio per questi meriti è stata insignita della Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Napolitano, ed una successiva di Ufficiale dal Presidente Mattarella.

Non è stato un caso che la Madrina non appartenesse al mondo dell’outdoor ma al mondo del sociale, perché il viaggio di ALPinRosa è anche una spedizione simbolo di rinascita, di ripartenza e solidarietà, infatti le donne, che sono generatrici della vita, sono le giuste protagoniste che possono rispecchiare questi valori.

L’evento sarà in diretta sui canali social e sulla web tv Truman TV (trumantv.videogram.mc) che ha seguito ogni momento della spedizione e le protagoniste, oltre che su Radio Gold media partner del progetto e presente in ogni tappa.

Dagli studi di Monaco il giornalista Maurizio Bartolini avrà modo di intervistare in diretta i partecipanti all’evento. Mentre l’inviato di Truman Tv Ghyblj (Francesco Lombardi) sarà presente all’evento per intervistare dal vivo alcuni dei Vip che parteciperanno tra i quali lo stilista Alviero Martini, che con il Brand Moda italiano ALV Andare Lontano Viaggiando by Alviero Martini troviamo tra i Partner prestigiosi del Progetto, tra l’altro il noto stilista è tra i più impegnati sostenitori della associazione City Angels.Interverrà anche Andrea Ubbiali, lo stilista in ascesa che nonostante la giovane età, è già noto oltre oceano; le Campionesse ed il Team di ALPinRosa che hanno percorso l’arco alpino con gli scalda collo del Brand Andrea Ubbiali Couture oltre che con le mascherine fashion.

Tra i Brand moda non potevano mancare anche due Donne imprenditrici e nel campo della moda: Carla Quaglia e le sue co.lana, maestra artigiana e nota per le sue creazioni uniche nel settore della maglieria, e la giovanissima stilista Giulia Fois che esordisce con il suo Brand nuovo Witty & Funny.

Tra gli altri partecipanti le due agenzie MC Event & Management di Monaco e la T.one Management di Roma con le rispettive Manager Donatella Ferraris e Daniela Manfredi, che hanno lavorato insieme allo staff di MC Communication & Promotion per la realizzazione del progetto ALPinRosa.

Una giornata di solidarietà oltre che per celebrare le Donne portatrici di un messaggio vitale, impavido, per affermare, con il loro cammino lungo le Alpi, un ideale e reale abbraccio a tutte le persone in cerca di un nuovo sole che riscaldi le vite di tutti.

Giovedì 24 Settembre alle ore 12:00

Nella sede della Associazione City Angels in via Taccioli 31 20161 Milano Zona Affori