Villetta Barrea. Mostra di pittura e presentazione del romanzo L’INCURSORE

Le missioni di Jonas Valenti vengono descritte attraverso le sue parole, le sue gesta e i suoi ricordi

(mi-lorenteggio.com) Villetta Barrea, 23 settembre 2020 – Come tutte le estati, a Villetta Barrea, bellissima cittadina abruzzese e cuore pulsante del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, fermenta il movimento culturale. Infatti il Comune in accordo con la Pro Loco ha organizzano molti eventi culturali.

Per la quinta volta, Principia Bruna Rosco ha prediletto Villetta Barrea (AQ) per tenere una Mostra di Pittura. Per il terzo anno consecutivo, le sue opere sono in permanenza al Museo della Transumanza dove ha aperto la sua Mostra dal titolo TRANSUMANZE. La Mostra è iniziata il giorno 8 agosto 2020 e si è protratta fino al 31 agosto 2020.

Principia ha cominciato a dipingere già in prima elementare. Verso i 10-11 anni andava raccattando dai suoi parenti dei cartoni, cornici e varie cose per poter dare sfogo alla sua creatività. Per esempio, pur non essendo cosciente di farlo per arte, ma solo per estetica, dipingeva quei rottami di cornici facendoli diventare parte integrante delle sue tele.

Poi verso 20-21 anni è rimasta estasiata dal maestro Schifano, appena tornato dall’America. Questo grande Maestro aveva portato la novità delle cornici dipinte, pertanto, gli ha chiesto di prenderla come allieva, anche la Rosco voleva capire se il suo senso di estetica fosse stato già da allora arte.

I suoi dipinti, che sono senza limiti di spazio, con le cornici dipinte e con esplosioni di colore imposti a colpi di spatola, sono forti dell’imperativo categorico di un animo liberato dai formalismi e dalle apparenze per cercare di librarsi libero e puro nelle sfere più genuine dell’essere.

Ha partecipato a più di seicento mostre sia in Italia che all’estero come la Germania, l’Inghilterra e nell’Hoio a Cleveland. Le sue opere sono presenti in molti Musei, tra questi in permanenza al Museo della Transumanza di Villetta Barrea e quello di Chieti con tre opere, una di esse è L’INCARNAZIONE: è una Madonna che tende le braccia verso l’alto tenendo un mazzo di fiori bianchi simbolo della sua purezza donata a Dio. Il tutto in un’aura gialla simbolo dell’immensità. Dietro la Madonna c’è un rudere di albero simbolo della morte del vecchio mondo per la rinascita del nuovo mondo attraverso la nascita del Cristo.

La Rosco che, oltre alla pittura, predilige la scrittura, ha affermato che le due forme d’arte l’una si compenetra nell’altra aiutandosi a vicenda ma ambedue sono una ricerca della Verità, Libertà, Giustizia e Fede.

Contemporaneamente all’apertura della Mostra è stato presentato il suo romanzo L’INCURSORE, Casa Editrice Telemaco di Acerenza (PZ), rieditato per integrarne il testo. È la storia di un Incursore con una professione ai limiti della realtà, che si trova a gestire una guerra civile segreta armata e un amore contrastato.

L’introduzione e i dialoghi con l’autrice sono stati a cura del bravissimo Dott. Carlo di Clemente, archeologo, poeta, attore e autore di testi teatrali. Presidente dell’associazione di promozione sociale “Roming”, la quale, attraverso visite guidate, corsi e seminari, porta a conoscenza dell’immenso patrimonio storico-artistico di Roma.

Cosa narri in questo romanzo, le chiede il dott. Carlo Di Clemente? “La vicenda di un soldato, un Incursore di nome Jonas Valenti che si trova a combattere una guerra segreta nei Balcani e che, in una delle sue missioni, viene ferito col rischio di rimanere paralizzato per sempre”.

Nel leggere il romanzo, mi sono accorto che hai parlato sia della battaglia per la conquista della Libertà e dei Diritti Umani Universali e sia dell’amore: “Sì. Anche se gli Incursori sono i soldati più forti del mondo, sono pur sempre degli uomini con i loro sentimenti e tra questi l’amore. L’intreccio narrativo si unisce all’amore diventando un saggio narrativo psicologico romanzato. Amore, guerra e pace sono collegate alla speranza. In qualunque caso, un uomo non può essere slegato dal sentimento”.

Come mai parli della guerra nei Balcani se è terminata nel 1999? “Rispondo con le parole del Comandante gli Incursori. “La gente non sa che le guerre continuano segretamente? Non sa che le torture continuano? Non sa che esistono i cecchini che fanno fuori i loro nemici? E non sa che anche in questo momento, mentre noi stiamo a parlare, a fare la spesa, a passeggiare, c’è qualcuno che combatte per la Pace?””.

Quindi, anche in tempo di pace la guerra continua? “La guerra non si ferma mai. È la pace che è finita da quando esiste l’uomo, sempre che sia mai esistita”.

Cosa bisogna fare per perseguire la Pace? “Il Generale Camillo de Milato dice che “Bisogna studiare la Guerra per perseguire la Pace. Questo grande Generale è stato il primo a leggere la copia prima della pubblicazione ed è stato l’autore di una delle prefazioni del romanzo”.

Come hai fatto a parlare di operazioni di pace, che sono attinenti alle missioni degli Incursori, visto che non sei andata in guerra né hai fatto la giornalista di guerra? “Ho avuto la fortuna di sapere dalla diretta fonte come avvenivano le Missioni di Pace ed è stato come se fossi stata lì a combattere”.

Ma hai davvero conosciuto questo Comandante gli Incursori? “Sì, ho appreso tutto dalla sua diretta esperienza delle sue missioni all’Estero di cui io ignoravo totalmente che avvenissero”.

Con quale animo ti sei accinta a scrivere questa storia che è molto drammatica? “Quando Jonas mi raccontava tutto il dolore per affrontare una guerra dove si doveva combattere anche contro civili inermi, a volte anche contro bambini imbottiti di droga che sparavano spavaldi senza il timore del pericolo di morire, sono rimasta sbigottita e disorientata e non volevo più scriverla. Poi ho capito che doveva essere scritta per far comprendere quanto si soffre per la conquista della Pace. Questo mi ha dato il coraggio di navigare nella cultura e nella mentalità militare così diversa da quella civile. E così, a poco a poco, le idee e il sacrificio di chi come Jonas Valenti combatte una guerra così terribile, sono diventate mie e…. “sono andata in guerra con lui””.

In quale situazione questi Soldati intervengono? “Intervengono per evitare il peggio. Operano come il chirurgo quando usa il bisturi che è sempre a fin di bene”.

In pratica si affronta anche la piaga mondiale del terrorismo? “Sì. Soprattutto”.

Cosa porta un ragazzo come Jonas a diventare un incursore? “L’amore per la Nazione perché nell’animo hanno un fondamentale spirito di giustizia. È un nobile esempio di virtù civile e militare. Sono da ammirare per il loro vigore di portare la libertà negli altri popoli. Essi si riconoscono nei principi dell’etica militare e dell’onore, che è la ragiorn d’essere delle Forze Armate. Questi valorosi soldati accettano con consapevolezza la propria morte”.

Non ti ha scoraggiata scrivere di questo coraggioso soldato che non potrà mai essere nominato nei libri di storia? “No. Sarà comunque ricordato per tutto quello che ha saputo fare e dimostrato attraverso questo romanzo”.

Questo romanzo sono memorie di “una vita” vissuta ai confini della realtà. “E’ una guerra che Jonas pratica con l’ardore proprio di un soldato che ama la Patria con la quale è un tutt’uno. La sua armonia, la sua sensibilità vibrante e profonda è messa a disposizione della Patria attraverso la sua concezione di libertà”.

Questo romanzo, il cui protagonista combatte per la libertà dei popoli, farà comprendere ai giovani i “veri valori della vita”? “La memoria di questo ragazzo coraggioso non può che essere ricordata dalle attuali e future generazioni”.

Ma come ne è uscito da questa missione? “Straziato nel cuore e nell’anima”.

E tu come ne sei uscita? “Straziata nel cuore e nell’anima”.

Per la Rosco l’Arte rappresenta il senso della vita e la esprime sia attraverso le opere pittoriche che letterarie. D’altronde, lei afferma che l’arte è l’unico mezzo che permette alla sua anima di esistere e andare nell’oltre attraverso il Mistero della Fede, la quale, anche se combattuta e cercata, porta il vento dell’essere.

Vittorio Aggio