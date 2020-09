COVID. GHALI: RINVIATO “IL CONCERTO A MILANO” DELL’8, 9 E 10 OTTOBRE 2020

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2020 – A causa dell’attuale situazione globale causata dal virus Covid-19, con rammarico Live Nation annuncia che il concerto a Milano di Ghali, previsto al Fabrique per l’8, 9 e 10 ottobre sarà posticipato al 2021.

“Abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione differente ma purtroppo le date di Milano andranno riprogrammate. Al momento non siamo ancora in grado di tornare ad abbracciarci sotto un palco garantendo la sicurezza di tutti ma speriamo di poterlo fare presto davvero perché è la parte più magica del nostro lavoro. Stiamo lavorando perché questo sia possibile e spero di darvi notizie riguardo nuovi live a breve; promesso!”

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per il nuovo appuntamento milanese. In alternativa, le richieste per il rimborso dei biglietti dovranno essere inviate alla piattaforma di biglietteria dove si è effettuato l’acquisto.

Sarà premura di Live Nation comunicare il prima possibile tutte le informazioni relative alla nuova riprogrammazione nel 2021.

Redazione