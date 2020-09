SABATO IN DUOMO L’ARCIVESCOVO DELPINI ORDINA DIACONI 10 SEMINARISTI: LE DESTINAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 settembre 2020 – Sabato 26 settembre, alle ore 9, con una celebrazione solenne nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo Mario Delpini ordinerà diaconi 10 seminaristi. Cinque provengono da Milano e cinque dalle altre Zone della diocesi, con un’età compresa tra i 25 e i 38 anni. I nuovi diaconi proseguiranno poi il percorso formativo e di discernimento che porterà, il 12 giugno 2021, all’ordinazione sacerdotale.

Insieme a loro saranno ordinati anche 7 seminaristi del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere).

Il motto scelto dai diaconi è «Camminate nell’amore», un versetto della seconda Lettera di Giovanni, mentre l’immagine scelta è il particolare «Maestro, dove abiti?» del più ampio mosaico realizzato nel 2010 dal gesuita Marko Rupnik per la cappella romana della Fraternità San Carlo.

I dieci candidati al sacerdozio – detti “diaconi transeunti” – hanno itinerari formativi e professionali molto diversi: c’è chi è laureato in Filosofia, chi in Scienze dei beni culturali o in Scienze dello spettacolo, chi ha lavorato come farmacista o presso una multinazionale. Tra loro c’è anche un cittadino zambiese: Mumbi Benard si è formato presso i Frati Minori Francescani ed è giunto nel 2012 a Milano, dove è stato accolto nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso alla Barona e ha lavorato come insegnante di religione.

CANDIDATI AL SACRO DIACONATO

26 settembre 2020

nella Basilica Metropolitana di S. Maria Nascente

da S.E. Mons. Mario Enrico DELPINI

Arcivescovo di Milano

Diaconi di questa Diocesi

AROSIO Sergio (rel. Vittorio Renzo Francesco) PAPIA Angelo (rel. Marcello)

BUDELLI Andrea Paolo POSSENTI Gabriele

GRIMI Giacomo SERRA Davide (rel. Paolo)

MAROSTICA Diego TIMPANO Paolo

MUMBI Benard Mbulwe ZIBRA Paolo

Diaconi del Pontificio Istituto Missioni Estere – P.I.M.E

BA OO Gregorio FOLLY Ayi Nougnah Jean-Jacques

BRANG SAN LI Columban Lahpai NARISETTI Joseph Udaya Bhaskar

DAFADER Dominic Richard SOMIREDDYPALLI Santhosh

DE SOUZA GOMES CORDEIRO Éder

ELENCO DESTINAZIONE DIACONI 2020

AROSIO Sergio (rel. Vittorio Collaboratore Pastorale Renzo Francesco) della Comunità Pastorale “Madonna del Rosario” in Cesano Boscone

(composta dalle Parrocchie di S. Giovanni Battista, S. Giustino M. e S. Ireneo, tutte nel Comune di Cesano Boscone)

BUDELLI Andrea Paolo Collaboratore Pastorale dell’Unità Pastorale tra le Parrocchie di Santi Donato e Carpoforo in Renate e S. Martino V. in Veduggio con Colzano

GRIMI Giacomo Collaboratore Pastorale dell’Unità Pastorale tra le Parrocchie di S. Giorgio in Albairate e S. Maria Nascente e S. Antonio in Cassinetta di Lugagnano

MAROSTICA Diego Collaboratore Pastorale della Comunità Pastorale “S. Paolo VI” in San Giuliano Milanese

(composta dalle Parrocchie di S. Giuliano M., S. Carlo Borromeo, S. Maria in Zivido, Maria Ausiliatrice, S. Marziano in Sesto Ulteriano e Santi Pietro e Paolo in Borgolombardo, tutte nel Comune di San Giuliano Milanese)

MUMBI Benard Mbulwe Collaboratore Pastorale della Comunità Pastorale “S. Paolo” in Giussano

(composta dalle Parrocchie dei Santi Filippo e Giacomo, Santi Quirico e Giulitta in Robbiano, S. Margherita in Paina e S. Stefano Prot. in Birone, tutte nel Comune di Giussano)

PAPIA Angelo Collaboratore Pastorale (rel. Marcello) della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” in Luino

(composta dalle Parrocchie dei Santi Pietro e Paolo, S. Caterina in Colmegna, S. Maria Assunta in Voldomino, Santa Maria Immacolata in Motte di Luino e Nostra Signora di Lourdes in Creva, tutte nel Comune di Luino) e Collaboratore Pastorale del Decanato di “Luino”

POSSENTI Gabriele Collaboratore Pastorale della Comunità Pastorale “S. Vincenzo” in Cantù

(composta dalle Parrocchie di S. Paolo, S. Teodoro, Santi Michele e Biagio, S. Carlo Borromeo in Cantù e S. Leonardo Conf. in Intimiano di Capiago Intimiano)

SERRA Davide Collaboratore Pastorale

(rel. Paolo) della Comunità Pastorale “Madonna delle Lacrime” in Treviglio

(composta dalle Parrocchie di S. Martino e S. Maria Assunta, S. Pietro Ap., S. Zeno, S. Nome di Maria, S. Maria Annunciata in Treviglio e S. Bernardo in Castel Rozzone)

TIMPANO Paolo Collaboratore Pastorale

della Comunità Pastorale “SS. Trinità” in Binzago di Cesano Maderno

(composta dalle Parrocchie di Beata Vergine Immacolata in Binzago, S. Eurosia in Binzago e Sacra Famiglia, tutte nel Comune di Cesano Maderno)

ZIBRA Paolo Collaboratore Pastorale

della Parrocchia di S. Vittore M. in Corbetta