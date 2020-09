La Principessa Sissi incontra i Bambini al Castello di Treponti di Rezzato (BS)

(mi-lorenteggio.com) Rezzato, 25 settembre 2020 – Il 26 e 27 settembre, si svolgerà il primo progetto di “Realizza un Desiderio”, con la Principessa Sissi che incontrerà i Bambini al Castello di Treponti a Rezzato, oggi Villa Torreggiani, per l’occasione sarà addobbato a Residenza Imperiale.

L’iniziativa è volta ad aiutare i Bambini di Brescia, colpiti da effetto secondario Covid. Molti di loro sono affetti della Sindrome di Hikikomori. Con questo termine giapponese sono indicati tutti coloro che si ritirano dalla vita sociale, isolandosi, anche a scuola. L’età più critica va da 5 ai 10 anni.

L’evento organizzato dal Comitato Castel treponti, con il patrocinio della Provincia di Brescia e del Comune di Rezzato, in collaborazione con il Museo della Rocca d’Anfo e dello Storico del Risorgimento Dott. GianlUigi Valotti.

L’inaugurazione è fissata per sabato 26 settembre alle ore 10,30.

Una doue giorno all’insegna dei grandi fasti di un’epoca che fa. “Dalle 10 alle 19, spiega Michele Torreggiani, presidente del Comitato, grandi e piccini potranno scoprire, visitando le stanze del Castello, arredate e disposte appositamente come all’epoca dell’Imperatrice, imparare tante cose interessanti su Sissi e i suoi tempi quando era Imperatrice di Brescia. Una ragazza indosserà un abito, realizzato nel 1952 come copia del vestito indossato da Elizabeth (questo il vero nome) Ricostruito il Palco del Governatore del Regno Lombardo Veneto a Brescia, posizionato nel Salone principale della Villa”. Sissi e il Marito Francesco Giuseppe si fermarono a salutare la Guarnigione della Villa di treponti l’12 gennaio 1857, durante il loro viaggio da Desenzano a Brescia, dove si fermarono fino al giorno dopo. .

A fare da Corollario una decina Kaiserliche Gard, o Guardie Imperiali, in costumi d’epoca, rappresentati dal Gruppo di Rievocazione Storica 100° di Linea di San Martino.

L’intero Castello sarà riportato ai fasti del passato, con tanto di personaggi in costume. Dopo l’incontro con la Principessa Sissi, i bimbi saranno accompagnati alla visita del Museo della Battaglia di Treponti del 1859, che aiuteranno a comprendere le tante sfaccettature dell’epoca. Un Maggiordomo di Corte, spiegherà la storia della Villa, che oggi ospita la Cantina Torreggiani e farà comprendere questo affascinante personaggio, che era anche considerato un’icona di stile, una delle più belle donne del suo tempo, sempre alla moda e ammirata da donne e uomini per la sua bellezza, il suo carisma e la sua aura misteriosa.

Per tutti i bambini partecipanti un gradito omaggio, in caramelle, per rendere più dolce un periodo tanto particolare. L’ingresso è gratuito per i bambini e con una donazione minimo di € 5 per gli adulti, aiuti che serviranno a realizzare altre iniziative volte ai bimbi.

Le visite saranno ripetute con gruppi di massimo 10 persone, in rispetto della Normativa Covid 19.

Per informazioni e prenotazioni, tel e whatsapp 3485821227