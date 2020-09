Nel weekend appuntamento a Lecco con il festival Immagimondo

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 25 settembre 2020 – Proseguono gli appuntamenti per la 23^ edizione di Immagimondo, il festival di viaggi, luoghi e culture, promosso dall’associazione Les Cultures in collaborazione con il Comune di Lecco, che questo fine settimana si terranno tutti in città, nelle piazze Garibaldi e XX Settembre e in Sala Don Ticozzi, con due serate ospitate allo Spazio oTo Lab di Rancio.

Il via questa sera presso lo Spazio oTo Lab a Rancio, dove alle 20.45 si terrà una serata di musiche e parole con Massimo Zamboni, musicista, scrittore, fondatore dei CCCP e CSI, a cui seguirà la proiezione del documentario “La Macchia Mongolica” alla presenza del regista, Piergiorgio Casotti (evento a pagamento 10€ con prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica immagimondo@lescultures.it – prevendita online su www.eventbrite.it).

Sabato 26, in occasione della rassegna, dalle 15 alle 18 in piazza XX Settembre, il servizio Comunicazione del Comune di Lecco, sarà presente con uno stand per fornire indicazioni sull’identità digitale. Il personale comunale rilascerà ai cittadini che lo richiederanno le credenziali pin-puk della carta nazionale dei servizi-tessera sanitaria e SPID (Sistema pubblico di identità digitale). Per accedere al servizio è necessario prenotarsi online, oppure telefonare al numero 0341 481412.

Gli appuntamenti della giornata cominceranno alle 15 in piazza XX Settembre, con l’incontro “Il futuro che ci aspetta. Tra nuove identità e discriminazione” con Marie Moïse, co-autrice del libro “Future. Il domani narrato dalle voci di oggi” e Maria Grazia Zanetti, referente progetti inclusione sociale di Les Cultures, e in contemporanea in piazza Garibaldi, si terrà la presentazione del volume “I Ragni di Lecco. Una storia per immagini” di Serafino Ripamonti, che dialogherà con Sara Sottocornola, giornalista esperta di montagna. Alle 15.30 in Sala Don Ticozzi, spazio alla presentazione di “The Passenger: Brasile”, con Marco Agosta, capo redattore del progetto, che introdurrà la guida dedicata al Brasile, attraverso le immagini di André Liohn, fotografo che ha curato la parte fotografica della guida, e le parole di Graziele Frederico, giornalista e membro del comitato editoriale delle Edições Carolina di Brasília. Alle 16.30 in piazza XX Settembre, si terrà l’incontro “Viaggio nella memoria”, con Tino Mantarro, redattore del Touring, che dialogherà con Silvia Dai Prà e Valentina Parisi, autrici di due libri in cui l’esperienza del viaggio si lega alla propria storia familiare, mentre in piazza Garibaldi, “Islanda, terra di utopie e leggende”, un dialogo tra una fumettista, Elisabetta Percivati, uno scrittore, Leonardo Piccione e una traduttrice dall’islandese, Silvia Cosimi, innamorati di questa Terra tra reale e immaginario.

In serata alle 18 in piazza XX Settembre, presentazione del libro “Terre di nessuno” di Paolo Bergamaschi, che dialogherà con Tino Mantarro, redattore del Touring, e in piazza Garibaldi, la presentazione del libro “Europa. La meglio gioventù” di Edoardo Vigna, che dialogherà con Marilisa Palumbo, giornalista del Corriere della Sera. L’appuntamento clou della giornata sarà alle 21 allo Spazio oTo Lab a Rancio, con la serata “Terra, racconti di musica e viaggi”, Chiacchiere con divagazioni musicali di Vasco Brondi” (Le Luci della Centrale Elettrica), che presenterà il suo libro “Terra. Diario di lavorazione o la gloriosa autostrada dei ripensamenti”. La presentazione sarà accompagnata dall’esecuzione in acustico di alcuni brani. Evento con sottoscrizione all’Associazione Les Cultures (quota adulto 10 euro / studente fino a 25 anni 5 euro).

Domenica 27 alle 14.30 in piazza XX Settembre, si terrà l’incontro “Luoghi dell’insolito: dialogo tra due viaggiatrici fuori rotta”, una chiacchierata tra Vanessa Marenco e Ulrike Raiser, viaggiatrici del fai da te alla ricerca del “non-turistico”, mentre in piazza Garibaldi, la presentazione del libro “Il grande libro del ghiaccio” di Enrico Camanni, alpinista e giornalista. Alle 15 in Sala Don Ticozzi, si terrà la proiezione del documentario di animazione “Pratomagno”, di Gianfranco Bonadies e Paolo Martino, e alle 15.45 la proiezione del documentario “Carie” di Achille Mauri. Alle 16 in piazza XX Settembre, si terrà l’incontro “Pedalando ai Poli opposti”, con Stefano Elmi e Filippo Graglia, cicloviaggiatori e in piazza Garibaldi, la presentazione del saggio “L’Europa d’Oltremare” a cura di Adriano Favole, docente di Antropologia culturale e Cultura e potere all’Università di Torino.

Alle 17 in Sala Don Ticozzi, spazio all’incontro “Italia-Brasile: racconto di una pandemia”, con il fotografo André Liohn che dialogherà con Antonella Mori, docente di Macroeconomia e Scenari Economici all’Università Bocconi di Milano e Macroeconomia al Master in Diplomazia dell’ISPI. Alle 17.30 in piazza XX Settembre, si terrà l’incontro “Sospesi tra due posti”: il treno come mezzo di trasporto ideale per un turismo più lento e responsabile in Italia, negli Stati Uniti e in Russia. Elena Refraschini dialogherà con Eleonora Sacco e in piazza Garibaldi, “Sulla rotta alpina – Storie di migranti in fuga sul confine italo-francese” con Maurizio Pagliassotti che dialogherà con Raphaël Krafft, moderati da Duccio Facchini.

Gli eventi in città per la rassegna si concluderanno giovedì 1 ottobre alle 18 presso il Bradipo Caffè, con la presentazione del libro “A piedi. Vagabondare tra i cammini d’Italia e d’Europa” di Silvia Tenderini.

Oltre agli incontri e agli eventi del fine settimana, all’interno della rassegna, fino al 4 ottobre alla Torre Viscontea, è visitabile la mostra “Hijacked Education”, progetto fotodocumentaristico di Diego Ibarra Sànchez, che documenta come violenza, estremismo, intolleranza e paura stiano spazzando via il futuro di un’intera generazione di migliaia di bambini in paesi come Pakistan, Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Colombia e Nigeria. La mostra è visitabile il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì, il sabato e la domenica dalle 14 alle 18.

In caso di maltempo gli appuntamenti in piazza XX Settembre e in piazza Garibaldi, si terranno rispettivamente nella sala conferenze di Palazzo delle Paure e nella sala conferenze di Palazzo del Commercio. Gli eventi saranno svolti nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione e il contenimento del Coronavirus.