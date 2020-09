Opera. Pronto il progetto di restyling del PalaNenni

I lavori restituiranno un edificio più efficiente dal punto di vista energetico e senza barriere architettoniche

(mi-lorenteggio.com) Opera, 25 settembre 2020 – Pronto il nuovo progetto di restyling del PalaNenni, una delle numerose “case dello sport” del territorio operese. Per sanare le criticità che, a causa della vetustà della tensostruttura, si verificano in casi di particolari condizioni atmosferiche e abbattere le barriere architettoniche che in alcuni ambienti ne limitano la fruizione, l’amministrazione comunale ha predisposto la sua riqualificazione. “Realizzando questo intervento – spiega il sindaco Antonino Nucera – restituiremo agli operesi una struttura sicura, efficientata e senza barriere architettoniche. Come abbiamo detto più volte, l’amministrazione comunale investe parecchio nello sport, uno strumento educativo importante per la crescita dei più giovani e la socializzazione degli adulti”.

Il progetto esecutivo prevede la sostituzione del telo a copertura della tensostruttura, la realizzazione di nuove uscite d’emergenza e l’adeguamento di quelle già esistenti per avere una struttura performante. Per quanto riguarda il riscaldamento verrà installato un nuovo generatore di calore a condensazione e altre prestazioni energetiche al posto dell’attuale centrale termica. Saranno rifatti l’impianto elettrico e di illuminazione della palestra. Anche i servizi igienici verranno ripensati realizzandone di nuovi ad uso esclusivo del pubblico. L’accesso alla struttura sarà duplice separando, in questo modo, l’area dedicata agli atleti da quella del pubblico. I lavori saranno realizzati alla fine della stagione sportiva, nell’estate 2021 e garantirà spazi più confortevoli alle atlete delle attività ginniche e ai giocatori di basket. “Entro fine ottobre, è in calendario un intervento anche al Pala Lombardia – prosegue il sindaco – che consiste nella posa di una seconda copertura che eliminerà definitivamente i problemi di condensa”.



V.A.