Ceriano Laghetto. Cinque corsi per tutti in frazione Villaggio Brollo

Zumba, yoga, ginnastica e danza al centro civico



(mi-lorenteggio.com) Ceriano L., 26 settembre 2020. Sono ripresi questa settimana i corsi promossi dalla consulta di frazione del Villaggio Brollo e destinati a diverse fasce d’età. Al momento sono attivi i corsi di zumba e cardio fitness mentre nei prossimi giorni saranno attivati anche i corsi di yoga, ginnastica dolce e danza per bambine. “Tutte le attività saranno svolte nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid” -spiega il Presidente della Consulta di frazione Cristina Monegato.

I corsi sono in diversi orari per andare incontro alle esigenze delle fasce d’età coinvolte: il corso di ginnastica dolce per anziani si svolge sempre il lunedì e il giovedì al mattino. Sono sempre aperte le porte per nuovi iscritti, che per informazioni e adesioni possono contattare l’Ufficio cultura del Comune al numero 02.96661327 oppure direttamente la presidente della consulta di frazione, Cristina Monegato al numero 340.804.4742.

V.A.