Ceriano Laghetto. Mixomatosi dei conigli, la Brianza è “zona rossa”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano L., 26 settembre 2020. L’Ats Brianza ha emanato in questi giorni l’ordinanza che dichiara l’intera provincia di Monza e Brianza “zona di protezione contro la mixomatosi dei conigli”. Per effetto di questa ordinanza è vietato immettere nella zona di protezione o asportare dalla stessa conigli vivi o morti. E’ stabilito poi l’obbligo della vigilanza sanitaria periodica e l’abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte della Polizia provinciale con distruzione delle carcasse mediante incenerimento a cura di ditte autorizzate.

“La mixomatosi -si legge nella nota che accompagna l’ordinanza di Ats- è una malattia virale che colpisce in particolare i conigli selvatici, endemica nelle nostre zone, che si manifesta ciclicamente (circa ogni 3 anni nel periodo estivo) nelle popolazioni numerose di conigli, dove si trasmette facilmente da un soggetto all’altro. Non esiste terapia: è un sistema naturale di regolazione della numerosità delle popolazioni di conigli. Non è una malattia trasmissibile all’uomo, necessità però di misure di igienico-sanitarie rigorose per evitare la diffusione presso conigli detenuti per uso famigliare, che devono essere protetti tramite vaccinazione preventiva”.

“So che a Ceriano ci sono diverse persone che hanno conigli domestici in casa e li invito alla massima attenzione, affinché evitino le uscite degli animali ed il rischio di contatto con altri animali, suggerendo inoltre di sottoporli alla vaccinazione preventiva” – dichiara l’Assessore con delega alla protezione animali, Nenna Imperato.

V.A.