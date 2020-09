LECCO-BERGAMO, ASSESSORE A INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE: REGIONE HA STANZIATO 14 MILIONI DI EURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2020 – “Per la Lecco-Bergamo come Regione Lombardia abbiamo fatto la nostra parte, pur essendo le opere in capo ad altri enti: abbiamo stanziato 9 milioni di euro per la Variante di Vercurago (detta anche lotto San Gerolamo) e 5 milioni di euro per la Variante di Cisano Bergamasco primo lotto. Per quest’ultima la Provincia di Bergamo sta redigendo il progetto esecutivo e auspichiamo che a seguire si possano avviare i lavori, dato che per questo lotto è già assicurata la copertura finanziaria. Segnalo che la Lecco-Bergamo passerà ad Anas: occorre da parte della società statale un’attivazione importante, da un lato per stringere i tempi e dall’altro per recuperare le risorse mancanti per la Variante di Vercurago. Da questo punto di vista abbiamo avanzato la richiesta allo Stato per ottenere altri 9 milioni per la Variante di Vercurago a valere sulla legge olimpica, in modo da garantire la copertura finanziaria integrale per questo intervento. Il territorio ha grande bisogno di efficientare i collegamenti stradali sull’asse Lecco-Bergamo, due tra le province più produttive d’Italia: l’efficientamento è necessario anche in vista delle prossime Olimpiadi. Lo chiedono gli amministratori, lo chiedono i cittadini che devono essere liberati dalla morsa del traffico. Manteniamo alta l’attenzione sul tema e rinnoviamo la disponibilità a collaborare con gli enti competenti. Serve lo sforzo di tutti per raggiungere progressivamente i risultati sperati”, ha dichiarato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia in merito alla manifestazione relativa alla Lecco-Bergamo, organizzata a Cisano dagli amministratori locali.