VIOLENZA SESSUALE, SARDONE: “SINISTRA SOTTOVALUTA INSICUREZZA IN CITTÀ”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2020 -Il mio ringraziamento – commenta Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega – va alla Polizia di Stato per l’arresto del 23enne di origini egiziane ritenuto responsabile dello stupro avvenuto un mese fa nella zona di Piazza Gae Aulenti. Purtroppo è una delle tante violenze sessuali che si susseguono in città, spesso in zone centrali come questa. È del tutto evidente che il Comune sottovaluta la richiesta di maggiori controlli e maggior sicurezza che i cittadini milanesi avanzano da tempo. Con Sala e il Pd Milano ha il triste primato di capitale del crimine. Il tema della sicurezza viene colpevolmente censurato. Per la sinistra è sempre e solo una percezione quando invece questi episodi richiederebbero un confronto serio su come e dove effettuare maggiori controlli in città, soprattutto nelle ore serali e notturne.