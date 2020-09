Bomba a Bolzano: A22, S.S. del Brennero, linea ferroviaria del Brennero interrotte durante la bonifica

(mi-lorenteggio.com) Bolzano, 27 settembre 2020 – Nella mattinata di domenica 27 settembre 2020 si svolgeranno le operazioni di disinnesco della bomba d’aereo della 2a Guerra Mondiale rinvenuta in un cantiere di piazza Verdi. L’inizio delle operazioni di bonifica è previsto alle ore 9.30 (1 minuto suono ululante sirena e trasmissione messaggio attraverso le emittenti radio), la conclusione è prevista verso le ore 11.00 (15 secondi suono continuo sirena e trasmissione messaggio attraverso le emittenti radio).

Per consentire agli artificieri di rendere inoffensivo l’ordigno, è stato predisposto un PIANO DI EVACUAZIONE che prevede

ZONA ROSSA (area in un raggio di 500 metri dal luogo di ritrovamento della bomba) l’ evacuazione totale dei residenti .

ZONA GIALLA (area in un raggio di 1.830 metri dal luogo di ritrovamento della bomba), obbligo per i residenti di rimanere all’interno delle proprie abitazioni sino a disinnesco avvenuto.

Sospeso durante le operazioni di disinnesco della bomba il traffico stradale sulla statale SS 12 e quello autostradale A22, che prevede le seguenti possibilità:

per chi viene da Nord => ultima uscita utile è Chiusa

per chi viene da Sud => ultima uscita utile è Egna

dalle 9:00:

Bolzano Nord => chiusa l’entrata in direzione SUD

Bolzano Sud => chiusa l’entrata in direzione Nord

Chiusa => chiusa l’entrata in direzione Sud

Egna => chiusa l’entrata in direzione Nord

Interrotto anche il trasporto ferroviario (ultimo treno in partenza dalla stazione di Bolzano: Freccia per Milano ore 8.45).

***

INFORMAZIONI PER CHI VIVE IN ZONA ROSSA (500 metri dal luogo di ritrovamento della bomba – 4.082 persone interessate – 906 numeri civici):

Prevista l’evacuazione totale della Zona Rossa tra le ore 6.30 e le ore 8.45;

Divieto circolazione mezzi privati dalle ore 8.45;

Sospensione parziale dell’ erogazione dell’energia elettrica dalle 8:45 fino a fine operazioni

Ultimo bus SASA uscita Zona Rossa: ore 9.05 piazza Stazione, soste in p.zza Walther, via C.di Risparmio, capolinea Palasport via Resia;

Struttura di accoglienza per i cittadini Zona Rossa: Palasport via Resia

Elenco vie e numeri civici ZONA ROSSA

INFORMAZIONI PER CHI VIVE IN ZONA GIALLA (1.830 metri dal luogo di ritrovamento della bomba – 57.764 persone interessate – 7.162 numeri civici):

Dalle ore 9.15 fino alla conclusione delle operazioni, obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni (o comunque all’interno di un immobile);

Divieto circolazione mezzi privati dalle ore 9.15

Elenco vie e numeri civici ZONA GIALLA

Saranno diffuse informazioni tramite altoparlante da un’auto della Polizia Municipale domenica 27 settembre 2020 nella zona rossa (file audio) dalle ore 6.45 alle 8.45 e nella zona gialla ( file audio) dalle ore 8.45 alle 9.30.