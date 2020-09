Esordio perfetto per Powervolley Milano all’Allianz Cloud: 3-0 a Cisterna

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 settembre 2020 – L’Allianz Powervolley si impone con una prestazione determinata sulla formazione pontina.

IN SINTESI: Prima vittoria dell’Allianz Powervolley Milano nella prima giornata di Superlega! All’Allianz Cloud, di fronte a 657 spettatori, Matteo Piano e compagni chiudono la pratica Cisterna in 1 ora e 32 minuti con il risultato finale di 3-0 (25-20, 26-24, 25-20). Prestazione corale di squadra in cui spicca la prova di Maar, MVP con 18 punti. «È stata una partita difficile non solo perché era la prima del campionato – commenta il canadese –, ma anche perché avevamo di fronte un avversario importante come Cisterna. Nel secondo set abbiamo dimostrato il nostro valore e anche grazie a chi è entrato dalla panchina siamo riusciti a vincere».

MILANO – Inizia nel migliore dei modi il percorso dell’Allianz Powervolley Milano in campionato. Nella prima giornata del 76° campionato italiano di pallavolo maschile la formazione milanese si aggiudica i primi tre punti della stagione battendo la Top Volley Cisterna. Nel match andato in scena all’Allianz Cloud, che ha accolto 657 spettatori grazie all’Ordinanza della Regione Lombardia sulla riapertura degli impianti per gli eventi sportivi, i padroni di casa hanno inflitto un perentorio 3-0 ai pontini con i parziali 25-20, 26-24, 25-20.

Dopo le prime vittorie arrivate in Coppa Italia, dopo la qualificazione ai quarti della coppa nazionale, per Matteo Piano e compagni è arrivato anche il primo sorriso in Superlega. L’esordio in campionato all’Allianz Cloud regala così una gioia ai ragazzi di coach Piazza che conferma la buona tradizione sulla panchina di Milano trovando per il secondo anno consecutivo la vittoria all’esordio. Se lo scorso anno la sua Allianz Powervolley si era imposta 3-0 su Monza, questa stagione il percorso della nuova Milano inizia con un 3-0 su Cisterna. Rinnovando la fiducia al sestetto titolare (Sbertoli-Patry, Kozamernik-Piano, Maar-Ishikawa, Pesaresi libero), l’Allianz Powervolley ha approcciato nel migliore dei modi il match, scendendo in campo con la giusta mentalità e determinazione per fare proprio il risultato. Coach Piazza può esultare non solo per il risultato finale, ma anche per lo sviluppo di un gioco che, match dopo match, diventa sempre più fluido, con i ragazzi in campo che stanno amalgamando sempre meglio le indicazioni e gli schemi ricevuti durante gli allenamenti in settimana. Significativo il recupero del secondo set: sotto 10-16, la formazione meneghina non ha mai mollato e, punto dopo punto, è arrivata al 21 pari fino a chiudere 26-24. A pesare sull’equilibrio del match è stata la prestazione di Stephen Maar, che ha ottenuto il premio di MVP, chiudendo la contesa con 18 punti ed il 55% in attacco. Insieme a lui spiccano le prove anche di Patry (15 punti ed il punto finale che ha chiuso il match contro la sua ex squadra) ed il sempre presente Ishikawa (10 attacchi ed 1 muro). Prestazione da vera squadra ricca di sostanza e concretezza, guidata da un Riccardo Sbertoli sempre più regista perfetto per il gioco di Milano.

Il commento finale al termine del match è affidato alle parole dell’MPV Maar: «È stata una partita difficile non solo perché era la prima del campionato, ma anche perché avevamo di fronte un avversario importante come Cisterna. La nostra squadra sta lavorando tanto in settimana e i risultati si vedono in campo. Nel secondo set abbiamo dimostrato il nostro valore e anche grazie a chi è entrato dalla panchina siamo riusciti a vincere. Questo è molto importante per una squadra: abbiamo vinto e ci siamo portati a casa i tre punti» I primi tre punti lanciano così Milano verso una nuova settimana di lavoro che proietterà la squadra alla sfida in programma sabato 2 ottobre per l’anticipo della seconda giornata a Monza nel derby lombardo.

CRONACA

Primo set:

Subito Matteo Piano a muro per il 2-1, con il centrale di Milano che si ripete per il 5-2! Show di Piano che trova il suo terzo punto in primo tempo: 6-4. Sbertoli ad una mano per Ishikawa: 7-6. Monster block di Ishikawa per il punto dei padroni di casa: 8-7. Primo vantaggio Cisterna sulla parallela out di Maar (12-13), con Milano che torna avanti sull’errore in primo tempo di Krick (16-15) con conseguente time out di Tubertini. Grandissimo muro a 1 di Patry per il +2 di Milano (17-15), con il super ace di Sbertoli che vale il 18-15. Milano non si ferma e trova con Patry un nuovo muro per il 19-15 che porta al secondo time out di Tubertini. Ancora Milano, questa volta con il primo tempo di Kozamernik (20-15), con Maar a chiudere il parziale 25-20.

Secondo set:

Parte forte Cisterna che allunga sull’1-4 con il turno a servizio di Onwuelo. Il time out di Piazza (1-6) non cambia l’inerzia del set, con l’ace di Cavuto che fissa il parziale sul 2-8. Kozamernik attacca il primo tempo per il -4 (6-10), con la diagonale di Ishikawa che porta Milano sul 9-14. Weber sfrutta l’assist di Daldello per il 10-14 e coach Tubertini si rifugia nel suo primo time out. Ancora Ishikawa che si ripete con due colpi vincenti consecutivi per il 13-16, con Maar a trovare il mani out del 17-20. Ancora Maar a colpire in diagonale per il -1 (20-21), che trova anche il mani out del pari 21. Ishikawa trova il colpo del 23-23, mentre il set point lo consegna Cavuto a Milano con l’attacco out. Jean Patry trova il pertugio del 25-24 su muro piazzato Cisterna,

Terzo set:

Sprint Milano: è Piano a trovare il punto del 4-0 che porta Tubertini al primo time out. Errore in attacco di Tillie con Milano che gestisce il +3 di vantaggio (7-4), con il gran colpo di Ishikawa che fissa il punteggio sul 9-5. Sbertoli ad una mano per Piano (12-7), poi l’ace di Onwuelo e lo smash di Krick riavvicinano Cisterna (12-10). Muro di Piano per il nuovo +3 di Milano: 15-12. Ishikawa a segno (18-15), con Kozamernik a colpire in primo tempo (19-16). Pallonetto vincente di Maar (20-16) e Tubertini si rifugia nel secondo time out. Monster block di Maar ed è 22-17, che si ripete in diagonale per il 23.17. E’ l’ex di turno Jean Patry a chiudere il match per il 25-20 finale.

TABELLINO

ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO – TOP VOLLEY CISTERNA: 3-0 (25-20, 26-24, 25-20)

Allianz Powervolley Milano: Basic 0, Kozamernik 5, Daldello 0, Sbertoli 1, Maar 18, Weber 2, Patry 15, Piano 6, Ishikawa 11, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Meschiari, Mosca. All. Roberto Piazza.

Top Volley Cisterna: Cavuto 11, Cavaccini (L), Sottile 0, Tillie 3, Seganov 1, Rossi 1, Onwuelo 13, Rondoni 0, Randazzo 10, Krick 6, Szwarc 3. N.e.: Rossato. All. Lorenzo Tubertini.

NOTE

Durata set: 27’, 34’, 31’. Durata totale: 1h e 32’.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 1, battute sbagliate 10, muri 9, attacco 52%, 40% (9% perfette) in ricezione.

Top Volley Cisterna: battute vincenti 4, battute sbagliate 9, muri 8, attacco 37%, 45% (14% perfette) in ricezione.