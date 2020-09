Ceriano L. Un corso di pittura col maestro Alfonso Restivo

(mi-lorenteggio.com) Ceriano L., 28 settembre 2020. Sono aperte le iscrizioni per il corso di pittura organizzato dall’Amministrazione comunale che vedrà come docente l’artista Alfonso Restivo, già vincitore di diversi premi nazionali e internazionali e noto come “il ritrattista dei Vip”.

Ci saranno un corso base ed uno avanzato, dedicati rispettivamente a chi comincia da zero e si avvicina per la prima volta all’arte della pittura e a chi invece già padroneggia alcune tecniche di base e intende perfezionare lo stile. Ci saranno lezioni introduttive teoriche ma soprattutto lezioni pratiche, direttamente su tela. Il corso si svolgerà in orario tardo pomeridiano, indicativamente nella giornata di mercoledì, da ottobre fino a dicembre, anche se i dettagli potranno essere modificati a seconda delle adesioni.

“E’ per noi un onore avere la possibilità di avere un corso di pittura curato da un artista di fama come il maestro Restivo, autore tra l’altro del dipinto murale della Madonna delle Grazie sulla facciata del nostro Municipio” -commenta l’Assessore alla Cultura, Romana Campi. “Sarà un corso in cui cercheremo di fare emergere le qualità di tutti gli iscritti, migliorandone la tecnica e fornendo gli strumenti teorici adeguati per coltivare al meglio l’arte della pittura” -aggiunge il maestro Alfonso Restivo, già docente di arte in diversi istituti superiori.

Per maggiori informazioni: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1839

Redazione