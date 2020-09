DEGLI ANGELI (M5S LOMBARDIA): GRAZIE BRIGATA HENRY REEVE, TIFIAMO PER VOI!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2020 – Marco Degli Angeli (M5S Lombardia): “Grazie è il sentimento colmo di emozione che provo nell’apprendere che i medici e gli infermieri cubani della brigata Henry Reeve sono stati ufficialmente candidati al premio Nobel dal Consiglio mondiale per la Pace. Tifiamo per voi! Arrivarono in Italia nei mesi difficili della pandemia per lavorare nell’ospedale da campo attrezzato dall’Esercito davanti all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore a Crema, sono stati il braccio e il cuore dei nostri medici e infermieri intenti solo a salvare delle vite. Lavoravano tutti a testa bassa durante l’emergenza, popoli e culture diverse insieme e qui la politica non c’era, non c’erano i contrasti ma solo una grande unità: la forza della vita e l’amore per il prossimo. Grazie!”.