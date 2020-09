Piateda (Sondrio). Grave incidente per una bambina di 7 anni in bici investita da trattore

(mi-lorenteggio.com) Piateda – Sondrio, 28 settembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.05, nel centro di Piateda, in via Per Centrale Venina, all’altezza del civico 11, una bambina di 7 anni, mentre giocava con la sua bicicletta, è stata investita da un trattore, rimanendo incastrata sotto al mezzo. Soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Rossa e dal personale medico dell’elisoccorso, è stata trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in gravi condizioni.