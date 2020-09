Sportello Lavoro di Lissone, nuove modalità di erogazione dei servizi

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 28 settembre 2020 – A partire da lunedì 28 Settembre, l’erogazione dei Servizi dello Sportello Lavoro Lissone avviene con nuove modalità.

Una scelta in continuità con quanto già avviato nel periodo del lock-down, quando lo Sportello ha continuato a garantire il servizio in modalità a distanza.

Avviato martedì 1 ottobre 2019 presso la sede di Informagiovani (Via Ferrucci 15), lo Sportello Lavoro è lo strumento attraverso il quale il Comune di Lissone, in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e di AFOL Monza e Brianza, garantisce ai cittadini la possibilità di essere accompagnati e supportati nella ricerca di una occupazione e nell’individuazione di un percorso personalizzato di professionalizzazione e di inserimento.

Nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, da lunedì 28 settembre l’operatore di sportello erogherà i servizi info/orientativi e l’inserimento dei curricula in banca dati in modalità “a distanza” (via Skipe, telefono, e- mail), nelle giornate di mercoledì (09:00- 13:00) e giovedì (14:00-16:00).

I servizi verranno erogati in presenza, per i cittadini impossibilitati a fruire del servizio in modalità a distanza, nelle giornate di lunedì (14:00-16:00), martedì (09:00-13:00 e 14:00- 16:00) e venerdì (14:00- 16:00).

Entrambe le modalità prevedono un appuntamento con l’operatore che potrà essere fissato tramite e-mail all’indirizzo sportellolavoro@comune.lissone.mb.it oppure contattando il numero 039.7397.490 (lunedì 14:00-16:00, martedì 09:00-13:00 e 14:00- 16:00, venerdì 14:00- 16:00) o il numero verde 800-7666676 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00).

I NUMERI DEL SERVIZIO

Dal 1 Ottobre al 31 dicembre 2019, lo Sportello Lavoro di Lissone ha contato 69 nuovi iscritti, complessivamente 45 donne e 24 uomini; dei nuovi utenti, 60 sono italiani, 4 comunitari e 5 extra-comunitari. La maggior parte degli utenti che si sono rivolti allo sportello appartiene alla fascia di età adulta “over 45” (23 persone) seguita da quella tra i 30 e i 45 anni (22 utenti). Il 95% degli utenti che si sono presentati allo sportello sono disoccupati, la maggioranza dei nuovi iscritti è in possesso di diploma di maturità (il 46% del totale), a cui seguono gli utenti in possesso della licenza media (il 33%). Gli iscritti in possesso di qualifica professionale rappresentano il 15,94% del totale. Soddisfacente l’esito del percorso avviato con i nuovi iscritti: nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2019 hanno trovato lavoro 13 persone, di cui 2 a tempo indeterminato.

LA FINALITA’

Lo Sportello Lavoro si rivolge in modo specifico alle persone residenti o domiciliate nel Comune di Lissone che necessitano di un supporto nella ricerca di un lavoro o di un orientamento per la scelta di un percorso formativo.

Lo Sportello potrà anche essere usufruito dalle aziende del territorio che desiderano usufruire dei servizi di AFOL Monza e Brianza, fra cui preselezione di possibili nuovi addetti, attivazione di tirocini, consulenza normativa o supporto alle crisi aziendali.

I SERVIZI

• Colloquio di accoglienza e di orientamento al lavoro (individuali e di gruppo)

• Consulenze informative (compresa consulenza normativa)

• Accompagnamento alla ricerca di una occupazione (comprensivo di stesura o revisione del CV) e supporto alla ricollocazione

• Colloquio di inserimento in banca dati (Joshua) e di aggiornamento del proprio profilo

• Segnalazione del CV per offerte di lavoro

• Auto-consultazione del punto informativo

• Informazioni in merito alla rete di servizi e ai progetti territoriali