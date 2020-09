Usmate Velate. Rio Molgorana, al via le operazioni di pulizia

I lavori, già finanziati nel mese di aprile, entrano ora nel vivo e riguarderanno l’intero fosso

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 28 settembre 2020 – Un accurato lavoro di pulizia e di messa in sicurezza che consentirà all’acqua di poter defluire con massima regolarità anche nelle situazioni di maggior criticità.

Hanno preso il via nelle scorse ore di pulizia del Rio Molgorana: l’intervento viene sempre programmato per rimuovere la presenza di accumuli di terra lungo il corso e per evitare problemi al deflusso delle acque in caso di eventi temporaleschi nelle stagioni autunnale e primaverile.

“Come Amministrazione Comunale siamo particolarmente vigili sul tema, e lo dimostra l’impegno di spesa già previsto a partire dall’inizio del mese di aprile – sottolinea Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Come ogni anno in questo periodo, interverremmo nelle vasche di laminazione poste nella zona nord del nostro territorio e con la pulizia del canale lungo la via Deledda fino al confine con Arcore”.

“A differenza di altre realtà, nel nostro Comune nel corso degli ultimi decenni sono state realizzate delle opere contro il rischio alluvionale che consentono una difesa del suolo ma siamo consapevoli che occorra costante manutenzione per evitare possibili allagamenti in concomitanza di eventi atmosferici eccezionali – prosegue il Sindaco Mandelli – ed è per questo che, ogni anno, prevediamo una pulizia per assicurare il corretto deflusso delle acque”.