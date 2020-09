A Rho il Festival di circo e teatro di strada cresce e diventa Circonferenze Multiple

Festival di circo e teatro di strada 2,3,4 Ottobre – Parco di Villa Burba Corso Europa 291 Rho (MI)

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 settembre 2020 – Dopo il grande successo degli spettacoli di luglio e di settembre, Circonferenze Multiple chiude tornando nella sua sede storica a Rho con Circonferenze una tre giorni di spettacoli per tutti i palati. Quest’anno abbiamo l’onore di ospitare la Banda Osiris che aprira’ la kermesse Venerdì 2 ottobre . Gli spettacoli su prenotazione all’interno di luoghi sicuri nel rispetto di tutti i protocolli anti covid vedranno una proposta artistica variegata adatta sia ai piu’ piccoli che agli adulti!

Per la SESTA EDIZIONE dello storico Festival ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Teatrale Duetti e 1⁄2, Circonferenze cresce e diventa CIRCONFERENZE MULTIPLE: grazie alla nuova collaborazione con le associazioni OltreSpazio APS e Passi e Crinali asdc, infatti, il progetto viene premiato, con un contributo da Fondazione Cariplo.

Circonferenze Multiple vede, inoltre, il sostegno delle Amministrazioni Comunali di Rho, Pregnana Milanese e Arluno.

Il Festival di quest’anno, infatti, è approdato, oltre che nel Comune di Rho, storica sede degli spettacoli, a Pregnana Milanese, Arluno e perfino a Cinisello Balsamo.

Una cosa non è cambiata nemmeno quest’anno: l’ingresso a tutte le iniziative è, come sempre, libero e gratuito.

In caso di pioggia il programma potrà’ subire dei cambiamenti, seguiteci sui nostri canali social e su www.circonferenze.org per tutt

i gli aggiornamenti.

Programma

Venerdì 2 ottobre

ore 21.00

Banda Osiris

Le dolenti note

Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone) Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto)

Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere) Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba)

Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti.

Prendendo spunto dall’omonimo libro, la Banda Osiris trasforma le pagine scritte in un viaggio musical-teatrale ai confini della realtà.

Attraverso musica composta e scomposta, musica da camera e da balcone, Beatles e Vasco Rossi, la Banda Osiris tratteggia il ritratto impietoso della figura del musicista: presuntuoso, permaloso, sfortunato, odiato, e, raramente, amato.

Sabato 3 ottobre

dalle 10.30 alle 13.30

Le avventure di Giovannino Perdigiorno

Un’ installazione ispirata alla poetica di Gianni Rodari a cura del Teatro Pane Mate

SENZA PRENOTAZIONE ACCESSO LIBERO

POMERIGGIO AL FESTIVAL ore 16,30

( la prenotazione da diritto alla visione di tutti e tre gli spettacoli 30 mn circa a spettacolo )

L’Abile Teatro in “Mago per Svago”

Di e con: Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi

regia Lorenzo Bastianelli

Lo spettacolo è la storia di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, dei sogni incompiuti del suo assistente, che fin dall’infanzia sogna di “far ridere le persone”. Il classico spettacolo di magia viene così riproposto in una forma inedita, dove il numero tecnico lascia spazio al racconto di una storia delicata. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore.

Compagnia Teatrovando in “La Mort de Ressusciteur”

di e con Santiago Baculima regia: black shungo procceesss sguardo esterno: cacho gallegos

Un uomo un po’ sciamano andino, un po’ mago di cabaret e abbastanza ciarlatano, nebulizzerà elisir prodigiosi, comporrà gesti sacri, muterà la sua forma, e altre stregonerie tutto questo per cercare di far rivivere una persona cara.

Attenzione! … la sua durata è di 25 minuti, ma può durare molto di più dentro di te, perché non tutti i giorni torna alla vita una persona cara.

Andrea farnetani in “Love is in the air”

Di e con Andrea Farnetani

Andrea Farnetani con “Love is in the air” mostra i retroscena della vita di un giocoliere. Gli spettatori saranno in grado di ascoltare i pensieri dell’artista che si esibisce per il loro divertimento; Scopriranno così che, dietro la facciata brillante e rassicurante del performer, si cela l’uomo con la sua giostra di dubbi ed ossessioni, una colossale ansia da prestazione e un dualismo atavico tra successo e fallimento.

ore 21.00

Gran Varieta’

Giocolieri, clown, acrobati e musicisti si alternano sul palco dando vita ad uno scoppiettante cabaret circense.

Domenica 4 ottobre

dalle 10.30 alle 13.30

Le avventure di Giovannino Perdigiorno

Un’ installazione ispirata alla poetica di Gianni Rodari

a cura del Teatro Pane Mate

SENZA PRENOTAZIONE ACCESSO LIBERO

ore 11

Teatro Pane e Mate in “Storie brevi”

E’ una successione di piccole storie raccontate con diverse tecniche dove giocolieri,draghi,suonatori e truffaldoni intrecciano le loro trame intorno ad un povero ed ingenuo venditore di palloni … sogni … alla fine però la farà a tutti, lasciandoli con un pugno di mosche.

POMERIGGIO AL FESTIVAL ore 16,30

( la prenotazione da diritto alla visione di tutti e tre gli spettacoli 30 mn circa a spettacolo )

L’Abile Teatro in “Mago per Svago”

Di e con: Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi

Compagnia Teatrovando in “La Mort de Ressusciteur”

di e con Santiago Baculima

“Love is in the air”

di e con Andrea Farnetani

Prenotazione obbligatoria per tutti gli spettacoli :

whatsapp 3478467362 circonferenze@gmail.com

L’acceso all’installazione del Teatro Pane e Mate e’ senza prenotazione nel rispetto delle regole di distanziamento.

In caso di pioggia il programma potrà’ subire dei cambiamenti, seguiteci sul sito e sui social per tutti gli aggiornamenti.

Per informazioni e aggiornamenti:

cell. 3478467362

circonferenze@gmail.com FACEBOOK Circonferenze INSTAGRAM Circonferenze WEBSITE www.circonferenze.org