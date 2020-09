GIOVEDÌ 1 OTTOBRE IN DUOMO L’ARCIVESCOVO DELPINI CELEBRA LA MESSA PER LA SCUOLA, CON INSEGNANTI E PRESIDI

Milano, 29 settembre 2020 – Giovedì 1 ottobre, alle 17.30, in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la Messa per la scuola. Alla celebrazione sono invitati in modo particolare gli insegnanti e i dirigenti di scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado.

Per partecipare occorre iscriversi online sul sito della Diocesi Chiesa di Milano

L’evento sarà trasmesso in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e canale YouTube.

La Messa in Duomo per la scuola è una delle iniziative inedite con le quali l’Arcivescovo intende esprimere la sollecitudine e l’attenzione della Diocesi di Milano per il mondo dell’istruzione, tra i più toccati dagli effetti della pandemia. La celebrazione fa seguito al videomessaggio per gli insegnanti e alla «Preghiera per la scuola», composta dallo stesso Delpini.