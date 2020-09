OPERA, DEMOLIZIONE PASSERELLA PEDONALE

Iniziati i lavori per la demolizione della passerella pedonale

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 29 settembre 2020 – Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione della passerella pedonale di Noverasco, l’attraversamento a scavalco della Val Tidone chiuso in via precauzionale nell’agosto 2018. Il cedimento di alcuni calcinacci e i relativi sopralluoghi dei tecnici di Città Metropolitana avevano accertato problemi strutturali al manufatto che, in via precauzionale e per tutelare l’incolumità delle persone che lo attraversano quotidianamente, era stato reso inagibile.

In questa prima fase verranno smantellate le due rampe d’accesso della struttura per poi procedere con la rimozione della passerella di attraversamento che, inevitabilmente, porterà – nelle sole ore notturne – alla chiusura dell’ex statale. L’intervento di rimozione del vecchio manufatto sarà ultimato nelle prossime settimane mentre entro il mese di dicembre verrà pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori di ricostruzione.

“Città Metropolitana, ente proprietario della struttura, ha già predisposto il progetto esecutivo dell’opera e stanziato i fondi necessari per la sua realizzazione – spiega il sindaco Antonino Nucera – Secondo il cronoprogramma l’attraversamento dovrebbe essere ultimato in primavera”.

La nuova passerella pedonale sarà una struttura moderna, all’avanguardia, leggera e sicura. Una volta ultimata verrà rimosso l’attraversamento pedonale semaforizzato attivato temporaneamente per permettere ai residenti di Noverasco, ai pendolari e agli studenti di attraversare la provinciale.