Rozzano. Paura per incidente a TIR contenente sostanze tossiche e per una 15enne investita

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 29 settembre 2020 – Alle ore 17.50 circa due incidenti hanno interessato due vie centrali della città.

Il primo incidente è avvenuto in via Achille Grandi, all’altezza della rotonda, quando i Vigili del Fuoco Di Milano sono intervenuti con un’autopompa, un’autogru ed il Nucleo Nbcr per mettere in sicurezza un camion contenente sostanze tossiche inclinato su di un fianco, per la rottura di un ammortizzatore. Nessuno e rimasto ferito.

Nessun tipo di sostanza è andata dispersa il carico è rimasto integro.

Il secondo incidente è avvenuto all’altezza della rotonda di viale Romagna, sempre intorno alle 17.50, quando una ragazza di 15 anni in bicicletta è stata urtata da una vettura, cadendo a terra.

Soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Viola Rozzano, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Milano.

V. A.