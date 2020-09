Trezzano. Case Aler via Treves, tavolo tecnico per interventi risolutivi

Venerdì 26 settembre l’incontro tra Comune, Gruppo CAP e Aler per risolvere i disagi relativi agli scarichi fognari del complesso ai civici 41-43.

Trezzano sul Naviglio, 29 settembre 2020 – Definire nel più breve tempo possibile le azioni per

superare le criticità e garantire adeguate condizioni di vita ai cittadini trezzanesi residenti in via

Treves 41-43.

Questo l’obiettivo del nuovo incontro tenuto lo scorso venerdì 26 settembre, su richiesta del

Comune di Trezzano sul Naviglio, con i tecnici del Gruppo CAP e di Aler relativo ai problemi degli

scarichi fognari del complesso Aler.

“Già nei mesi scorsi – spiega il sindaco Fabio Bottero – con spirito di collaborazione e supporto

reciproco, sono stati effettuati incontri, sopralluoghi congiunti e verifiche preliminari con sondaggi

nel terreno in via Donatori del Sangue. In occasione della riunione di venerdì scorso, è stato

definito un iter di nuove verifiche e approfondimenti tecnici che saranno coordinati da Gruppo

CAP: l’obiettivo è individuare l’intervento strutturale più adatto alla risoluzione dei disagi

sopportati da almeno sette nuclei familiari in occasione dei fenomeni piovosi di particolare

intensità, ormai frequenti”.

Nell’arco di un mese il tavolo di lavoro sarà riconvocato per l’esame dei risultati: “Insieme ad Aler

e Gruppo CAP – conclude il sindaco Bottero – vogliamo garantire ai residenti di via Treves la

risoluzione dei problemi, con azioni risolutive nel più breve tempo possibile”.