BAREGGIO. I SEMAFORI SULLA EX STATALE ORA ATTIVI ANCHE DI NOTTE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 30 settembre 2020 – Più sicurezza stradale anche nelle ore notturne. Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo, di concerto con la Polizia Locale, ha deciso di tenere attivi 24 ore al giorno tutti i semafori lungo la ex statale 11 nel territorio di Bareggio. Dunque, al contrario di quanto accadeva fino a ieri, di notte non scatterà più la luce arancione lampeggiante, ma gli impianti semaforici funzioneranno regolarmente. “Sempre per quanto riguarda la ex statale – ha spiegato l’assessore alla Viabilità e ai Lavori pubblici Roberto Pirota – nei prossimi giorni prenderanno il via anche i lavori per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali”.