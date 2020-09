Basiglio (MI) – AT02: iniziano le operazioni di bonifica

Basiglio (30 settembre 2020) – In seguito al carotaggio eseguito nel luglio del 2019, il

proprietario del terreno antistante Cava Giuseppina ha comunicato che inizierà il 5

ottobre prossimo la cantierizzazione per eseguire, nelle prossime settimane, la bonifica

dell’area denominata AT02, sub ambito A.

“Il piano AT02 – evidenza l’assessore all’urbanistica Alvise Rebuffi – è stato adottato e

approvato da un commissario nominato da Regione Lombardia, quindi imposto alla

precedente Amministrazione che non aveva strumenti legali per opporsi. Regione

Lombardia, infatti, nell’approvare la LR 31/2014 con un titolo gradito “Disposizioni per la

riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” ha inserito

l’art. 5 che ha ingessato la possibilità per i Comuni di modificare i piani vigenti e

obbligandoli ad adottare e ad approvare i piani attuativi presentati. Ora la Dea Capital

Real Estate SGR (succeduta a Immobiliare Leonardo di Paolo Berlusconi), avvalendosi

della procedura semplificata prevista dal dlgs 152/2006, ha presentato un piano di

intervento di bonifica – trasmesso al Comune, all’ARPA, alla Città metropolitana e alla

Regione – relativo al comparto A, cioè al terreno antistante la Cava Giuseppina”.

L’intervento richiede anche l’abbattimento di alcuni alberi nella zona interessata, in via

Francesco Sforza a Milano3 City. “Dispiace – commenta l’assessore Daniela Gironi – perché

abbiamo lottato molto per impedire che il PGT di Cirillo fosse attuato, cementificando

alcune parti del nostro territorio. Il progetto di bonifica contiene anche il taglio di piante

presenti nelle vicinanze delle zone da bonificare. Un grande dispiacere per chi amava e

godeva la bellezza di quel paesaggio naturale, tipicamente lombardo”.

“Come promesso nella campagna elettorale del 2018 – evidenzia l’assessore Rebuffi –

abbiamo preservato gli accordi assunti con le convenzioni che hanno perlomeno arginato

i danni del Piano di governo del territorio approvato nel 2012 dall’allora maggioranza

guidata da Marco Cirillo in una seduta di Consiglio comunale gremita di cittadini che

chiedevano un maggiore coinvolgimento nelle scelte in tema di territorio”.