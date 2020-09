Rho. Sostituzione dei contatori del gas

In arrivo 20.000 contatori smart per le utenze domestiche: niente più letture del contatore, grazie alla nuova tecnologia di tele lettura e tele gestione e niente costi aggiuntivi

(mi-lorenteggio.com) Rho, 30 settembre 2020. Da ottobre 2020 saranno installati i nuovi contatori “smart” del gas, che leggono i consumi e li trasmettono in tempo reale a NED – Reti distribuzione gas srl e di conseguenza alle società di vendita gas per la fatturazione: i costi di questa attività sono totalmente a carico di NED srl.

La società NED, società partecipata dai comuni di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate Milanese, inizierà a breve la sostituzione totale dei contatori del gas d’utenza ad uso domestico residenziale (calibro G.4)

In sostituzione dei vecchi contatori di tipo meccanico saranno installati contatori smart che provvederanno a comunicare direttamente alla società NED in tempo reale i consumi di gas, in completa autonomia grazie al sistema di tele lettura e telegestione istallato sul territorio comunale.

Nell’arco dei prossimi due anni saranno sostituiti tutti i 20.000 contatori G4 uso domestico presenti sul territorio comunale.

“Il cambio del contatore porterà notevoli vantaggi agli utenti – afferma l’Assessore a Politiche energetiche e Pianificazione servizi a rete, Gianluigi Forloni – Oltre ad attivare la telelettura, che evita così l’obbligo di essere fisicamente a casa per la lettura, si riceveranno bollette basate sui consumi reali, senza più conguagli e si potrà avere un maggior controllo dei propri consumi e del corretto funzionamento individuando subito eventuali malfunzionamenti o guasti. Il tutto a costo zero per i cittadini.”

Le operazioni di sostituzione dei contatori saranno effettuate o direttamente dal personale della società NED srl o della società MSC di Gallarate.

I tecnici incaricati delle operazioni di sostituzione esporranno in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento.

ATTENZIONE: Qualunque altro soggetto, che dovesse richiedere dati della bolletta o richiedere somme di denaro, è estraneo a questa attività e andrà immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.

Saranno contattati solo gli utenti presenti nella banca dati NED inclusi nell’elenco delle sostituzioni, in modo da prevenire eventuali abusi e truffe da parte di persone non autorizzate ad eseguire l’attività. Nei cinque giorni antecedenti la sostituzione del contatore, un tecnico della ditta consegnerà al cliente un avviso (di persona o nella cassetta delle lettere), che indicherà il giorno e la fascia oraria in cui il personale eseguirà la sostituzione. Nel caso in cui l’utente nel giorno stabilito e nella fascia oraria indicata fosse assente, verrà lasciato un secondo avviso per un nuovo appuntamento e se anche questo non andasse a buon fine, i tecnici procederanno a consegnare ulteriori istruzioni contenenti le procedure per prendere contatto con l’azienda al fine di riprogrammare un nuovo intervento.

Oltre alla consegna puntuale degli avvisi cartacei, sul portale web di NED ogni settimana sarà pubblicato l’elenco delle vie nelle quali verranno svolte le attività di sostituzione nella settimana successiva. Il foglio illustrativo con le indicazioni delle modalità di lettura dei consumi (che comunque non risulterà più necessaria in quanto i dati di consumo verranno trasmessi direttamente dal nuovo contatore) potrà essere richiesto al tecnico oppure sarà consultabile sul sito web di NED.

E’ a disposizione per informazioni, segnalazioni, dubbi richieste ecc , l’indirizzo mail ufficio-tecnico@nedweb.it della società NED SRL a cui l’utente si può rivolgere senza esitazione.

