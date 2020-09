Rozzano. Plastic free, consegnate 4500 borracce in alluminio agli studenti

Via la plastica dalle scuole. L’amministrazione comunale consegna 4500 borracce in alluminio donate dal centro commerciale Fiordaliso, agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Obiettivo: eliminare progressivamente i bicchieri in plastica usati nella refezione scolastica e sensibilizzare comportamenti eco-sostenibili fra i più giovani.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 30 settembre 2020 – Rozzano si prepara a dire addio alla plastica, una nuova sfida che inizia dalle scuole nel segno delle buone pratiche ecologiche e dell’attenzione all’ambiente. L’anno scolastico appena iniziato porta con sé una bella novità, la distribuzione di borracce in alluminio donate dal centro commerciale Fiordaliso, agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La finalità è quella di eliminare progressivamente il consumo di bicchieri di plastica usati nella refezione scolastica e di incoraggiare comportamenti eco-sostenibili fra i più giovani, in coerenza con principi di responsabilità.

Gli studenti di Rozzano hanno ricevuto in questi giorni una borraccia in omaggio di colore blu da 400 ml con il logo del Comune e del centro commerciale Fiordaliso. Un nuovo e fidato compagno di viaggio nella lotta alla plastica sul territorio comunale. L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione che si pone in prima linea sul fronte delle tematiche ambientali e che ha trovato il suo alleato nel centro commerciale Fiordaliso, da sempre impegnato in progetti ecosostenibili e nel sostenere con azioni concrete i progetti del territorio.

Le borracce consegnate a scuola hanno lo scopo di ridurre l’uso della plastica usa e getta e contribuiscono a fare di Rozzano una città sempre più plastic free. L’amministrazione comunale ha già adottato infatti l’eliminazione della bottiglie in plastica all’interno degli uffici comunali e durante le sedute della giunta e del consiglio.

“La pubblica amministrazione deve dare il buon esempio e si sta impegnando fattivamente sul tema ambientale proprio a partire dagli uffici comunali – commenta il sindaco Gianni Ferretti – l’iniziativa nelle scuole è un altro gesto con cui intendiamo incoraggiare e diffondere comportamenti virtuosi fra le nuove generazioni per ridurre alla fonte il consumo di articoli in plastica e, di conseguenza, la produzione di rifiuti. Un ringraziamento speciale va alla direzione del centro commerciale Fiordaliso per il supporto che ha dato a questo particolare progetto e per le iniziative che mette in campo a beneficio della nostra città”.

“Orientare la comunità verso scelte consapevoli per la tutela dell’ambiente è una nostra priorità – spiega Lucia Galeone, assessore al verde e al decoro urbano – contiamo sulla collaborazione di tutti i cittadini e soprattutto dei bambini e dei ragazzi, cittadini di domani, che potranno godere di una città sempre più vivibile e attenta all’ambiente”.

“Voglio ringraziare le direzioni didattiche per la loro consueta collaborazione e per avere colto a pieno lo spirito di questa iniziativa – spiega Maira Cacucci, assessore all’istruzione – il loro contributo è sempre di grande utilità”.

“Siamo felici di partecipare a questa iniziativa – commenta il direttore del centro commerciale Fiordaliso, Antonello Corrado – quello ambientale è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Infatti Fiordaliso è stato ed è, promotore di diversi progetti ecosostenibili come la realizzazione del giardino verticale più grande d’Italia che contribuisce ad assorbire anidride carbonica purificando l’aria circostante, il recupero dell’acqua di falda per l’irrigazione di tutte le aree verdi, le colonnine di ricarica gratuita per i veicoli elettrici ed altre iniziative che ci hanno permesso anche di conseguire la certificazione BREAM, una tra le certificazioni più rilevanti a livello internazionale, ideata per monitorare, valutare e certificare la sostenibilità degli edifici.”

