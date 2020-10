BERGAMO. VARIANTE SUD DI CALUSCO, DA REGIONE 1,8 MILIONI DECISIVI PER REALIZZARE L’OPERA

(mi-lorenteggio.com) Calusco d’Adda/Bg, 01 ottobre 2020 – L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile ha effettuato un sopralluogo oggi a Calusco d’Adda (Bergamo) insieme all’Amministrazione comunale per fare il punto sulla Variante Sud di Calusco, opera finanziata da Regione Lombardia attraverso il Piano Lombardia con 1,8 milioni di euro.

ASSESSORE: OPERA MIGLIORA QUALITÀ DELLA VITA – “Lo stanziamento di Regione Lombardia – spiega l’assessore – ammonta a 1,8 milioni di euro sui 5 milioni complessivi per il secondo lotto ed è decisivo per assicurare la copertura finanziaria dell’opera. In questo modo l’Amministrazione comunale potrà avviare la gara d’appalto entro fine 2020 e il cantiere nel 2021, realizzando un’infrastruttura fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini: il centro abitato sarà sgravato dal traffico, con conseguente miglioramento della vivibilità, benefici per la sicurezza stradale e riduzione delle emissioni inquinanti”.

SINDACO DI CALUSCO: INTERVENTO INNESCA TRASFORMAZIONE URBANISTICA – “Grazie al contributo di Regione Lombardia – aggiunge il sindaco di Calusco – abbiamo la possibilità di concretizzare un’opera che cambierà in meglio l’assetto urbanistico di Calusco d’Adda, spostando definitivamente il traffico dall’asse centrale del paese e consentendo dunque di progettare la riqualificazione di via Marconi, da trasformare in viale urbano con annessa pista ciclopedonale. È poi in programma la realizzazione di un parco urbano tra le scuole elementari e medie, in modo da rendere più vivibile il contesto per i nostri bambini e ragazzi”.

VARIANTE SUD – La Variante Sud di Calusco sarà lunga complessivamente 2,4 chilometri suddivisi in due lotti: il tracciato si innesterà sulla via Marconi SP166 ad est dell’abitato di Calusco per collegarsi con la strada provinciale Rivierasca SP170, attraverso uno svincolo immediatamente a sud del sovrappasso ferroviario. Il secondo lotto prevede un tratto di 200 metri tra interramento della carreggiata e galleria, mentre il primo lotto è in via di realizzazione e sarà attivato nelle prossime settimane.