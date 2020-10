Buccinasco. Sicurezza, in arrivo “rinforzi” per la Polizia Locale

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1 ottobre 2020) – Interventi concreti per un controllo più efficace del territorio e una

maggiore sicurezza degli agenti di Polizia Locale, impegnati sempre di più anche nelle ore serali e

notturne.

“Nelle scorse settimane – spiega il sindaco Rino Pruiti – abbiamo installato nuove telecamere:

ricordo per esempio l’occhio elettronico nella zona pedonale di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

dove già vediamo i primi risultati, non ci sono abbandoni di rifiuti e sono diminuiti gli schiamazzi.

Ora forniremo anche ai nostri operatori di Polizia Locale più dotazioni in modo da garantire loro

maggiore sicurezza”.

Entro l’anno, il Comune acquisterà due nuove auto per la Polizia Locale mentre sono già stati

acquistati 25 bastoni estensibili per l’autodifesa e 25 spray a tutela degli operatori. Per l’utilizzo

corretto di questi nuovi strumenti, i nostri agenti seguiranno un corso tenuto da un operatore del

nostro corpo di Polizia Locale e riceveranno una certificazione di Regione Lombardia.

“Investire sulla sicurezza degli operatori e sull’ammodernamento della strumentazione – continua

il sindaco – è fondamentale per attuare in concreto politiche di controllo del territorio e di tutela

della cittadinanza. Assumeremo anche sei agenti: grazie a questo potremo studiare un progetto

per estendere il terzo turno anche fino alla mezzanotte, garantendo una maggiore sicurezza al

nostro territorio. I nostri agenti, unici nella zona, già controllano il territorio fino alle 22 con una

presenza quotidiana importante. Più volte ho scritto al Prefetto e al Ministro dell’Interno proprio

per chiedere una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine nel nostro territorio perché

soprattutto di sera e di notte non sono sufficienti. Non ho mai ottenuto risposta, quindi non

abbiamo altra scelta: dobbiamo sopperire con le nostre risorse comunali”.

Redazione