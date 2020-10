Come diventare cittadino Americano

Milano, 1 ottobre 2020 – Da generazioni, milioni di persone inseguono il sogno americano.

Un sogno che per molti assume le dimensioni di una bella casa, una bella famiglia e un lavoro dignitoso in un paese libero e democratico.

In realtà, il sogno americano è libero di cambiare da persona a persona, quindi quello che per molti si realizza con la fama e la notorietà, dato che gli Stati Uniti d’America sono anche la terra dello spettacolo, per altri è più una questione spirituale, per altri ancora è solo un sogno.

Quel che è certo, è che ogni anno un enorme numero di persone richiede di diventare cittadino americano e si tratta di persone disposte a fare molti sacrifici per coronare questo desiderio.

Ma come si diventa cittadino americano?

Il primo passo è visitare gli States.

Una full immersion è il modo migliore per conoscere da vicino la società americana, le abitudini quotidiane delle persone, i modi di fare e di rapportarsi con gli altri, le small talk, gli eventi sportivi, le usanze e le tradizioni.

L’ideale per chi intende trasferirsi e diventare cittadino americano è fare un viaggio che duri almeno qualche settimana, meglio se qualche mese, per prendere confidenza con i costi della vita, che sono ben più alti della media europea, e dare uno sguardo al mondo professionale.

Per fare questo non serve il visto. E non serve nemmeno ai parenti che vogliono fare visita a chi vive già oltreoceano.

I cittadini italiani possono viaggiare negli USA e visitarli per un massimo di 90 giorni senza visto, ma solo richiedendo l’autorizzazione al governo americano attraverso la compilazione di un modulo online.

Si tratta dell’ESTA USA ed è il sistema elettronico incluso nel Visa Waiver Program con cui si autorizzano i cittadini di numerosi Stati del mondo a viaggiare negli States senza visto.

Sebbene richiedere l’ESTA sia tutt’alto che difficile, è facile commettere errori in fase di compilazione del modulo.

Gli errori, anche se solo di battitura, obbligano a rifare tutto dall’inizio, presentando una nuova domanda e aspettando la risposta del governo americano.

È meglio ottenere il permesso qualche settimana prima del viaggio, e comunque 72 ore prima della partenza, avendo già acquistato il biglietto di ritorno in patria.

Il passaporto elettronico è fondamentale per ottenere il permesso, e deve rimanere valido anche nel momento del ritorno a casa.

Become One of Us

Esistono diversi modi di diventare un cittadino americano.

Lo si diventa per nascita, per naturalizzazione, derivazione, acquisizione o matrimonio.

Chi nasce in un’altra nazione, tende spesso a diventare americano da adulto per matrimonio o naturalizzazione.

Prima di seguire il percorso di naturalizzazione è fondamentale ottenere la Green Card, un documento valido dieci anni che consente di vivere e lavorare sul suolo americano.

Tuttavia, la Green Card non rende cittadini e non permette quindi di avere gli stessi diritti di chi lo è.

Inoltre, l’attesa per diventare cittadino americano è piuttosto lunga, sebbene chi vive negli USA e intende rimanerci a vita sarà disposto ad attendere.

Cinque anni dopo aver ottenuto la Green Card, e due anni e mezzo dopo aver risieduto in pianta stabile in USA, è possibile richiedere la cittadinanza al governo, a patto di conoscere la lingua inglese e un po’ di storia americana, attraverso la compilazione della domanda N-400.

In seguito a controlli di tipo fisico e culturale, il governo emette il verdetto concedendo o negando la cittadinanza al richiedente, mentre in mancanza di documenti o di altre richieste la domanda verrà solo momentaneamente sospesa.

Se accettata, bisogna prestare giuramento alla bandiera degli Stati Uniti d’America e presenziare alla cerimonia in onore del nuovo cittadino.

Siete pronti a diventare cittadini di una delle più grandi nazioni del mondo?

God Bless America!

L. M.