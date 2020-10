Elezioni a Corsico: il Movimento 5 Stelle al ballottaggio sostiene Ventura

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 1 ottobre 2020 – Riceviamo e pubblichiamo:

Il Movimento 5 Stelle di Corsico invita le sue elettrici e i suoi elettori a votare Stefano Ventura al

ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

Dopo intense giornate di confronto, abbiamo raggiunto un’intesa su alcuni punti programmatici,

sulla cui attuazione abbiamo ricevuto garanzie da parte di Alleanza per Corsico.

Riteniamo che l’attuazione di questi punti, tra i più qualificanti del nostro programma, darà a Corsico

uno sviluppo fondato su nuove logiche e su idee proiettate al futuro.

Sono per noi punti imprescindibili, riferiti al tema dello sviluppo territoriale, dell’attenzione

all’ambiente e della lotta alla criminalità organizzata e al malgoverno.

Da parte nostra ci impegneremo, come consuetudine, a portare in Consiglio comunale un

contributo serio, corretto e attento, ma anche propositivo e costruttivo, indipendentemente dalle

logiche di maggioranza e opposizione, per migliorare la qualità della vita dei corsichesi, auspicando

di trovare disponibilità al dialogo e all’ascolto. Disponibilità che non abbiamo riscontrato da parte

della precedente Amministrazione.

Auguriamo a Stefano Ventura di poter vincere il ballottaggio e di avviare il percorso di buona

amministrazione di cui Corsico ha fatto a meno per troppo tempo. Noi ci impegniamo a fare la nostra

parte, come sempre.

Di seguito i punti programmatici sulla cui attuazione è stato raggiunto l’accordo

• Diffondere la cultura della legalità, introducendo un rigido controllo del territorio e dei meccanismi di

assegnazione degli appalti pubblici

• Attuare, ove giuridicamente possibile ed economicamente sostenibile, una pianificazione territoriale a

consumo di suolo zero e che non preveda ulteriori edificazioni su terreni attualmente non edificati,

riqualificando a verde aree oggi degradate o con previsioni edificatorie; i progetti urbanistici da

realizzare saranno comunque sempre oggetto di un ampio dibattito con la cittadinanza. In ogni caso

la nostra politica urbanistica sarà orientata a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione dell’ente per

sbloccare e riqualificare le numerose situazioni di degrado considerando il ricorso a nuovi insediamenti

residenziali, di cui la nostra città non ha più bisogno, solo come soluzione estrema e dopo avere

perlustrato tutte le possibili soluzioni alternative

• Richiedere alle istituzioni preposte l’effettuazione di controlli ambientali più rigorosi nei confronti delle

aziende situate vicino ad aree residenziali, ad esempio nel quartiere ex Burgo, sull’Alzaia naviglio

grande e in via Volta

• Verificare e controllare il rispetto della convenzione stipulata tra Comune e operatore per la fornitura

del teleriscaldamento, in particolare per quanto riguarda le tariffe applicate, con il coinvolgimento

degli utenti

• Progettare e realizzare una rete di piste ciclabili che colleghino Corsico ai comuni limitrofi e ai principali

snodi del trasporto pubblico, agendo in particolare sull’asse del Naviglio e su quello della nuova

Vigevanese

• Estendere il servizio di car-sharing al nostro territorio, promuovere il car-pooling, incentivare la

mobilità elettrica e sviluppare ulteriori modelli di mobilità dolce

• Avviare progetti di riqualificazione energetica di edifici e strutture comunali

• Effettuare, previa verifica della fattibilità economica, la mappatura della presenza di amianto sul

territorio comunale e promuoverne la rimozione

• Istituire in occasione della prima riunione utile del Consiglio comunale una Commissione Antimafia e

modificare il regolamento del Consiglio includendo tale commissione tra quelle permanenti.

Gianluca Vitali

Movimento 5 Stelle Corsico