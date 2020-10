MANERBIO/BS, INAUGURATA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL FIUME MELLA

ASSESSORE TERRITORIO: PASSO AVANTI IN CAMPO RINNOVABILI

(mi-lorenteggio.com) Manerbio/Bs, 01 ottobre 2020. E’ stata inaugurata stamattina la nuova centralina idroelettrica sul fiume Mella a Manerbio (Bs), realizzata nei pressi del ponte ferroviario dall’Agenzia

Interregionale per il fiume Po (AIPo) in convenzione con il Comune bresciano.

“Un’opera che si inserisce perfettamente nell’ambiente fluviale e che rappresenta un passo in avanti innovativo nel campo delle attività di AIPo, attività che non debbono rimanere circoscritte negli stretti confini delle competenze ereditate dal Magistrato per il Po, ma devono allargarsi ad altre attività di gestione, salvaguardia e fruizione del territorio”, ha dichiarato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, presente alla cerimonia con il direttore di AIPo, il sindaco di Manerbio, e con gli assessori regionali di Piemonte ed

Emilia-Romagna membri del Comitato di Indirizzo di AIPo.

“Si tratta di un risultato importante, che dimostra un ampliamento della ‘vision’ di AIPo. Un’Agenzia che – ha spiegato – si sta rapportando in modo sempre più stretto con le realtà

del territorio e che è chiamata ad operare in sinergia con Regione ed Enti locali sia nella realizzazione delle opere, sia nelle attività di protezione civile. L’intervento che inauguriamo oggi si innesta nel campo delle rinnovabili e produce, l’energia idroelettrica. E’ frutto di una virtuosa partnership tra AIPo e Manerbio, in cui l’Agenzia ha messo a disposizione le proprie risorse economiche e competenze per realizzare l’impianto, ma che avrà un ritorno nel tempo, attraverso i proventi della cessione ad Enel dell’energia prodotta”.

“La collaborazione tra AIPo e i Comuni- ha aggiunto – sta portando a buoni risultati anche nel campo della Protezione Civile, con la realizzazione di infrastrutture dedicate alle

varie attività del settore, nonché nel campo della mobilità dolce con il supporto alla progettazione e realizzazione di vie ciclabili”. “L’Agenzia – ha concluso – è uno strumento

operativo delle Regioni padane più importanti, ma può portare un valido apporto tecnico anche a interventi di carattere locale di competenza comunale e provinciale”.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO – La centrale è classificata come ‘piccola derivazione’ e sfrutta il salto di 3 metri delle acque del Mella nei pressi della traversa subito a valle del ponte ferroviario. Ha una potenza di concessione di 197,5 kilowatt e potrà produrre in media 1360 megawatt all’anno. L’energia prodotta è immessa nella rete di media tensione di Enel e i proventi saranno suddivisi tra AIPo e Comune di Manerbio. La centrale viene utilizzata come un canale fuori linea che mantiene i livelli fissi mediante l’uso di una paratoia

gonfiabile; essa scarica direttamente in alveo a valle. A lato della traversa in alveo è posizionato un canale di carico, dopo il quale sono poste due turbine che possono mulinare da 0,500 a 5 metri cubi al secondo. Fanno parte della struttura la traversa di regolazione in alveo, dotata di una paratoia formata da due parti di 15,40 e 24,50 metri, che serve a regolare le acque alla quota prestabilita (57,15 metri sul livello del mare) e la rampa di risalita per i pesci, realizzata a ridosso dei canali di carico e scarico, lato fiume. L’impianto si avvale di una sala macchine e un edificio con funzioni tecniche. Il costo sostenuto per la costruzione dell’opera è di 1,5 milioni di euro.

V.A.