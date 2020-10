Milano. SALVATO GATTINO INTRAPPOLATO IN UNA CONDOTTA PLUVIALE

Milano – 1 ottobre 2020, ore 16.00. I Vigili del Fuoco di Milano sono intervenuti per un soccorso animale in via Caldera 21.

Un gattino imprigionato da diverse ore in una condotta pluviale che correva orizzontale a mezzo metro di profondità nel terreno. Essendo difficoltoso l’accertarsi della sua posizione, la squadra in posto chiamava una componente del team USAR Lombardia in addestramento poco distante.

Mediante l’uso di una Search Cam si individuava il gattino ad una distanza di circa otto metri dall’uscita. Le squadre quindi provvedevano al recupero. Il cucciolo è stato restituito sano e salvo all’affetto della piccola padroncina.