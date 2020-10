Puliamo Milano, domenica il Municipio 4 si fa ancora più bello

Bassi: iniziative in zone periferiche, al Molise-Calvairate e a Ponte Lambro

Milano, 1 ottobre 2020 – Altre due iniziative di cleaning, sempre in periferia e sempre grazie ai volontari e alla cittadinanza attiva. Le presenta il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, che ha patrocinato gli eventi, che seguono altre giornate similari realizzate sia prima che dopo il lockdown. Questa domenica, fa sapere l’esponente della Lega, alle 9.30 saremo in via degli Etruschi 9 per ripulire i muri delle case popolari insieme al comitato Insubria, Molise Varsavia, al comitato Abruzzi-Piccinni e al Comitato Zona delle Regioni-Amici del parco Oreste del Buono. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, ci spostiamo in zona Ponte Lambro, dove grazie alla collaborazione con il WWF si potrà fare una visita dell’antico fontanile dei Certosini, birdwatching, rilevamento di essenze arboree e naturalmente, dopo aver indossato i guanti e preso i sacchi, ripulire l’area troppo spesso vittima di degrado da gruppi di balordi. Siamo molto orgogliosi di questi eventi – spiega Bassi – che ormai da anni stiamo portando avanti con successo. Dopo le prime esperienze, un numero sempre maggiore di realtà associative, anche informali, si è fatto avanti proponendo nuove iniziative. E’ cresciuta la sinergia e ora i comitati di quartiere si aiutano fra di loro, con la regia del Municipio, per dare vita nuove giornate di cleaning. Un positivo effetto emulazione. E’ un modo diverso per stare insieme, che crea aggregazione, senso di comunità e fa bene alla città. Si dice, a sproposito, che i milanesi siano persone fredde e poco inclini alla socialità. Occasioni di questo tipo – conclude il Presidente Bassi – testimoniano l’esatto opposto. Non è affatto scontato, infatti, che la gente dedichi i suoi giorni di riposo ad un’attività civica, gratuita e volontaria, per rendere ancora più belli, puliti, decorosi, i propri quartieri. Il fatto che tutto ciò nasca dal basso, poi, è un valore aggiunto”.