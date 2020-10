Rho. Taglio del nastro per le Ellissi dell’Architetto Cino Zucchi in Piazza San Vittore

Le sedute seguono una simmetria segreta sull’asse della Colonna, che si vede solo da lontano, come un saluto e un tributo alla Colonna

(mi-lorenteggio.com) Rho, 1 ottobre 2020. Mercoledì 30 settembre si è concluso con il taglio del nastro il progetto per il nuovo allestimento di piazza San Vittore con 11 Ellissi, le nuove sedute, studiate appositamente per Rho dall’Architetto Cino Zucchi Studio CZA-Cino Zucchi Architetti, di fama internazionale: le nuove panche implementeranno la possibilità di sedute della piazza, creando un luogo più accogliente e conviviale, raccolto ma collegato alla dinamicità della strada.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco Pietro Romano, l’Assessore a Piano Strategico, Arredo urbano e Bellezza Sabina Tavecchia, l’Arch. Cino Zucchi, che ha dato la sua disponibilità nonostante i tanti impegni nazionali e internazionali, e Gino Visentin – ditta Macevi 1928.

Insieme alla Giunta e alla presidente del Consiglio Comunale Marisa Sinigaglia, nonchè ai numerosi Consiglieri Comunali, la cerimonia si è svolta con una sentita partecipazione dei cittadini.

“Esprimo la mia soddisfazione per questo progetto coraggioso e innovativo. – commenta il Sindaco Pietro Romano – Sapevamo che toccare il cuore della città e la sua piazza principale con le Ellissi avrebbe acceso le reazioni dei cittadini: la discussione è già partita come per tutti i progetti innovativi! Abbiamo voluto dare movimento alla nostra piazza, rinnovarla con elementi di modernità pur nel rispetto della tradizione e della sua fisionomia. Possiamo parlare di resilienza della città di Rho, cioè la sua capacità di adattamento, trasformazione e innovazione nel rispetto delle tradizione. Il progetto renderà più accogliente e più socializzante piazza San Vittore. E’ di fatto un luogo per sedersi: obiettivo raggiunto, come si è potuto vedere già in queste ore. Sono sicuro che nel tempo la maggior parte delle persone si abitueranno alle Ellissi e le apprezzeranno. Queste sedute saranno riconosciute all’interno della città come tra i maggiori elementi innovativi, belli, un vero landmark. Ringrazio l’Assessore Sabina Tavecchia, che ha proposto, sostenuto il progetto e seguito in tutto le sue parti e ringrazio l’Arch. Cino Zucchi per aver studiato per noi le Ellissi e la ditta Macevi 1928 che le ha realizzate.”

L’Arch. Cino Zucchi dichiara: “Oggi ci troviamo in una situazione strana, di sovrapposizione di usi, costumi ed edifici su un luogo, quello della Lombardia, che ha una storia lunga. La tradizione spesso genera nostalgia, mentre l’innovazione genera un misto di paura e attrazione. E’ importante però la capacità di adattarsi: noi ai luoghi e i luoghi a noi. In questa capacità di adattamento la dimensione conviviale è rimasta la stessa. Per questo abbiamo cercato un’occasione in più per sedersi. Non c’è la panchina tradizionale, ma c’è qualcosa di diverso che offre occasioni ed induce ad un utilizzo e possibilità di stare insieme con comportamenti molteplici. Sono strutture semplici, ma non è sempre così facile e ovvio arrivare alla semplicità, che spesso implica una complessità tecnica come in questo caso. Le sedute sono posizionate come sassi di un fiume che rallenta, lasciando spazio alla piazza. Ho sentito la presenza della Colonna, che è venuta prima di noi tutti, e la necessità di pagarle un tributo: così le Ellissi seguono una simmetria segreta sull’asse della Colonna che si vede solo da lontano, e sono posizionate come una farfalla che si apre: un posto per sedersi e per stare insieme.”

“Ringrazio personalmente e immensamente l’Arch. Cino Zucchi che ha dato la sua disponibilità ad ascoltarci e a progettare per noi un luogo di ritrovo per stare insieme – conclude l’Assessore a Piano Strategico, Turismo, Arredo Urbano e Bellezza della Città, Sabina Tavecchia – Un piccolo grande progetto: piccolo se paragonato ai grandi interventi dello Studio Zucchi, grande perché in grado di definire e ricaratterizzare con un segno unico e distintivo un luogo storico della città, mettendo in dialogo tradizione e innovazione nel rispetto del genius loci. Di tradizione di alto artigianato anche la ditta, realizzatrice delle sedute, Macevi 1928 della famiglia Visentin, perfetta interprete di un progetto studiato nel minimo dettaglio. I ringraziamenti vanno anche a loro, agli architetti Alberto Brezigia e Giulia Novati dello studio CZ nonchè ai nostri uffici . Abbiamo predisposto dei pannelli che descrivono nel dettaglio il progetto e il corposo curriculum dello studio CZA. I pannelli, prima in piazza San Vittore, sono adesso posizionati nell’Infopoint e nell’atrio del Palazzo comunale. Invito i cittadini a prenderne visione.”

Di seguito una sintesi del progetto dello studio CZA

La scelta di CZA è stata quella di disegnare degli elementi di arredo dalla geometria pulita e discreta, ma dal carattere riconoscibile: ellissi di consistenza lapidea, capaci di diventare riferimento formale per abitanti e visitatori al pari di quelle piccole architetture – edicole, paracarri, fontane – che costituiscono un complemento minuto ma estremamente significativo nella nostra percezione quotidiana del paesaggio urbano. La loro forma, la loro dimensione e la loro posizione nello spazio esistente sono attentamente studiati in rapporto agli elementi del contesto: la chiesa di san Vittore Martire, la Colonna della Peste e l’asse ottico di via Matteotti prima di tutto, le case che bordano corso Garibaldi e delimitano la piazza e infine gli elementi di arredo urbano e di disegno della pavimentazione già presenti.

"Sono davvero onorata ed emozionata per la messa a segno di questo progetto ad opera di una delle firme internazionali più quotate, l' Architetto Cino Zucchi, cui va la mia grandissima riconoscenza per aver omaggiato la nostra città – commenta l'Assessore a Piano Strategico, Turismo, Arredo Urbano e Bellezza della Città, Sabina Tavecchia – Un piccolo grande progetto: piccolo se paragonato ai grandi interventi dello Studio Zucchi, grande perché in grado di definire e ricaratterizzare con un segno unico e distintivo un luogo storico della città, mettendo in dialogo tradizione e innovazione nel rispetto del genius loci. Di tradizione di alto artigianato anche la ditta, realizzatrice delle sedute, Macevi 1928 della famiglia Visentin, perfetta interprete di un progetto studiato nel minimo dettaglio. I ringraziamenti vanno anche a loro oltre che ai nostri uffici . Vi invito a leggere gli allegati di questo progetto qui sintetizzato dalla descrizione che ne fa lo studio stesso."

Il progetto è stato attentamente modulato sull’accentuata pendenza della piazza ed ha ricevuto il nulla osta dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, che ne ha colto il grande valore rigenerativo e la profonda armonia. Piazza San Vittore è infatti sottoposta a vincolo monumentale per la tutela dell’interesse culturale.

Questo progetto fa parte della triade di progetti realizzati dagli architetti, che sono stati incaricati dal MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo come curatori del Padiglione Italia alle ultime 3 edizioni della Biennale di Architettura di Venezia. Rho avrà l’onore di ospitare le loro opere come arredo urbano di pregio. L’Architetto Cino Zucchi ha curato il Padiglione Italia alla Biennale Architettura di Venezia del 2014, ora a Rho con l’installazione in piazza San Vittore. E’ già stato inaugurato al parco Europa l’Anfiteatro “ForPeople” disegnato dall’architetto Mario Cucinella per la Biennale Architettura 2018 di Venezia, cui presto si aggiungerà il terzo progetto curato da Studio TAMassociati e Studio GRRIZ Biennale 2016.

Si procede così con le linee guida del Piano Strategico: questi interventi rispondono infatti agli obiettivi del Piano, che puntano a costruire la città del domani migliorando il grado di attrattività della nostra città, tra cui la valorizzazione del centro storico e lo sviluppo in chiave culturale e ambientale.

