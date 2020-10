RIPARTI DALLO SPORT! IL QUANTA CLUB LANCIA LA STAGIONE CORSISTICA E AGONISTICA 2020/21

Tennis, padel, beach volley, hockey inline sono le eccellenze di un’offerta sportiva completa

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 ottobre 2020. Riparti dallo sport! Questo il claim scelto dal Quanta Club per lanciare la ripresa dell’attività agonistica e corsistica: una dichiarazione d’intenti che si declina in oltre 60mila metri quadri di strutture sportive immerse nel verde.

Benessere e sicurezza, per i Soci e le migliaia di frequentatori che sono tornati in campo, non appena è stato di nuovo possibile. Così come sono tornati in campo i nostri campioni, che nelle rispettive discipline impreziosiscono il team di istruttori e coach.

Eccellenze riconosciute a livello nazionale sono nello specifico le Scuole di tennis, padel, hockey inline e beach volley, oggi presentate presso l’elegante Club House del Quanta Club.

Dichiarazioni:

Illo Quintavalle, Presidente Gruppo Quanta: “Il Quanta Club è il sogno di mio padre diventato realtà. La nostra anima sportiva ci spinge a resistere nei momenti difficili, a migliorarci e a puntare in alto. Questo 2020 ci ha messo alla prova, ma noi rilanciamo con nuovi progetti e ambizioni”

Riki Tessari, Amministratore Delegato Quanta Club: “Sottolineo il grande lavoro di tutto lo staff durante i mesi di lockdown per mettere a punto la struttura e garantire il massimo standard di sicurezza. La gente sta rispondendo bene, un pò me l’aspettavo perché lo sport è importante”

Manuela Zoni, Responsabile Scuola Tennis: “Festeggiamo la recente promozione in B della nostra squadra maschile allenata da Maurizio Riva, ma evidenzio che lo stesso risultato è stato solo sfiorato e rimandato per quanto riguarda le ragazze, guidate da Barbara Rossi, che possono contare su alcune giovanissime davvero interessanti. L’agonistica è la punta dell’iceberg di una scuola in costante crescita: tra le novità di quest’anno il mental coaching e da gennaio la videoanalisi, per completare il pacchetto di servizi che offriamo a tutti i nostri atleti, di ogni età e livello”.

Carlo Ruffoni, Responsabile Padel: “Questo sport sta vivendo un vero e proprio boom in termini di praticanti e interesse: è il motivo per cui la dirigenza ha deciso di raddoppiare i campi, che a breve saranno quattro. La squadra agonistica partecipa alla serie C, l’obiettivo per il 2021 è salire di categoria. Con noi gioca anche Esteban Cambiasso, l’ex campione dell’Inter

Mattia Mai, Responsabile Hockey e Pattinaggio: “Abbiamo l’ambizione di essere considerati il tempio milanese del pattinaggio, in tutte le sue forme: la nostra scuola da tanti anni si dedica all’avviamento, all’artistico e all’hockey inline, dove con la prima squadra, l’HC Milano Quanta, siamo campioni d’Italia da otto anni consecutivi. E non abbiamo alcuna intenzione di fermarci!

Andrea Abbiati, Responsabile Beach Volley: “E’ stata un’estate breve, ma intensa: in coppia con Tiziano Andreatta abbiamo centrato l’oro a Lubiana nel World Tour e il bronzo nei campionati italiani, successi costruiti allenandoci al Quanta Club. Con la scuola cerchiamo di avvicinare i più giovani e allo stesso tempo portare avanti il discorso agonistico sia maschile che femminile”.

