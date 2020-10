Bambini. A Rho HUB-IN luoghi per crescere insieme… Si riparte!

Rho,2 ottobre 2020

Ripartono le attività del progetto Hub-in luoghi per crescere insieme, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui cooperativa STRIPES è capofila, insieme al Comune di Rho e agli altri partner rhodensi: durante tutto il periodo di lockdown siamo stati vicini alle famiglie con proposte a distanza, dai corsi yoga agli incontri per genitori e laboratori per i bambini.

Ora possiamo ricominciare ad incontrarci in presenza, nel rispetto di tutte le regole previste dalla normativa post COVID, in differenti luoghi della città ( dai parchi, alla villa Burba, nel consultorio e all’Auditorium di via Meda); luoghi dove mamme e papà con i loro bimbi da 0 a 6 anni possono incontrarsi per continuare a rafforzare le competenze proprie e dei loro figli pensando ai loro bisogni e desideri, stando sempre vicino a chi vive in situazioni di fragilità .

Per continuare a vivere insieme la comunità che ci sta intorno.

Molte le proposte a cui è possibile partecipare:

• “Storielle nel Parco” Laboratori di letture animate e di gioco per i bambini nei parchi e nelle sale di Villa Burba

• Spazio allattamento: per le mamme con i loro bebè al lunedì mattina e corsi di massaggio neonatale presso Consultorio Decanale in via Madonna 67

• Incontri tematici per le neomamme e sportello psico-pedagogico per aiutarle nel delicato periodo di crescita del bambino e per condividere con altre mamme l’esperienza

• Servizio di ostetrica a domicilio: su chiamata e con appuntamento è possibile avere questo prezioso aiuto al proprio domicilio

• Aiuto nella ricerca del lavoro e brevi percorsi di formazione professionale: è attivo lo sportello Spazio #OP – Auditorium di Via Meda 20 per mamme e papà di bambini da 0 a 6 anni

• Incontri per genitori di bambini con disabilità

• Kit “Sono nato!” è ancora in distribuzione la preziosa valigetta per i bambini nati nel 2019/2020, sino ad esaurimento .

Tutte le attività sono gratuite per le famiglie, che possono continuare a seguirci anche su www.stripes.it/hubin e sulla pagina Facebook “Hub-in Luoghi per crescere insieme” .

L’obiettivo di Hub-in è sempre quella di continuare a far vivere “luoghi per crescere insieme”, trovando sempre nuove strade per stare vicini alle famiglie, raccoglierne i bisogni e proporre sempre nuove iniziative per tenere vita la rete che li unisce.