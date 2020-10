MILANO, OPERAZIONE DI LEGALITÀ ALLE CASE POPOLARI DI VIALE FULVIO TESTI

ASSESSORE: SEGNALE FORTE PER TUTTO IL QUARTIERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2020 – Nel complesso di case popolari di Milano del quartiere Turro la Polizia di Stato ha effettuato, nella serata di ieri, un’operazione che ha portato al sequestro di una moto rubata e una pistola a salve, nascosti in un garage di un complesso di edilizia popolare milanese Aler di Viale Fulvio Testi.

Al riguardo, l’assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali, abitative e Disabilità sottolinea come si sia “trattato senza dubbio di un’operazione importante, che ha rappresentato un segnale forte di legalità per tutto il quartiere”.

PIENO APPOGGIO A FORZE DELL’ORDINE – “Regione Lombardia – prosegue l’assessore – conferma la collaborazione e il pieno appoggio a tutti gli interventi delle Forze dell’Ordine nelle case Aler. Nel ringraziare la Polizia di Stato per l’operazione portata a termine con successo ci tengo a sottolineare come la legalità sia fondamentale per realizzare appieno la rigenerazione e il rilancio di queste zone”.

“Da questo punto di vista il protocollo sottoscritto martedì in Prefettura – conclude – rappresenterà uno strumento importante sia per gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente, sia per la legalità dei quartieri”.