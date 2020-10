Rho. L’Ufficio postale di Lucernate apre il 5 ottobre

Finalmente Poste Italiane risponde con la riapertura alle proteste dei cittadini e alle segnalazioni delle istituzioni

(mi-lorenteggio.com) Rho, 2 ottobre 2020 – Da lunedì 5 ottobre 2020 riapre al pubblico l’ufficio postale di Lucernate in via Cornaredo con il consueto orario: da lunedì a venerdì ore 8:30 – 13:35 e sabato ore 8:20 – 12:35. Questa è la notizia che il Comune di Rho e i cittadini di Lucernate aspettavano da lungo tempo!

L’Ufficio postale era stato chiuso nel periodo del lockdown con l’invito ai cittadini ad utilizzare i servizi on line in sostituzione dello sportello. Nonostante il ritorno ad un progressivo ripristino della normale operatività degli uffici postali, a Lucernate l’ufficio è rimasto chiuso provocando le proteste dei cittadini e le segnalazioni del Sindaco Pietro Romano, del Consiglio Comunale, l’On. Fabrizio Cecchetti e il Vice presidente del Consiglio di Regione Lombardia Carlo Borghetti e il Consigliere Regionale Simone Giudici.

Il Sindaco Pietro Romano commenta: “E’ da mesi che chiedo insistentemente a Poste Italiane di riaprire gli Uffici di Lucernate e di via Giusti. La loro chiusura ha causato notevoli disagi a molti Cittadini, spesso anziani, che avevano difficoltà a recarsi negli altri Uffici e che comunque non potevano usufruire di tutti i servizi. Ora finalmente riaprirà almeno l’Ufficio di Lucernate. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, ci hanno affiancato in questa azione.

Nessuna comunicazione è pervenuta invece sulla data di riapertura dell’Ufficio di via Giusti per cui continueremo nell’azione di pressione verso Poste Italiane perché anche quell’Ufficio è indispensabile ai molti cittadini che vivono nel quartiere”.