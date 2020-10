Volley. Vigilia di derby lombardo Milano vs Monza: in palio una notte in alta quota

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 ottobre 2020 – Torna in campo l’Allianz Powervolley Milano che domani sera, h 18.00 in diretta Raisport, sarà impegnata sul campo della Vero Volley Monza per l’anticipo della seconda giornata di Superlega. In palio, a differenza della sfida di Coppa Italia di 10 giorni fa, i tre punti per godersi, per una notte, in solitaria la vetta della classifica e dimostrare il proprio valore contro una diretta concorrente. Servirà attenzione e concentrazione, come dimostrano le parole del libero Nicola Pesaresi: «Sono aggressivi nella fase break point, ma anche a battuta e a muro. Ci sarà da fare una bella prestazione e ci sarà da battagliare, soprattutto perché è una diretta concorrente e fa parte del gruppo di squadre che sono subito dietro le big».

MILANO – Vigilia dell’anticipo della seconda giornata di Superlega per l’Allianz Powervolley Milano che domani sera, alle ore 18.00, sarà impegnata sul campo della Vero Volley. Sarà un ‘derby’ lombardo speciale perché le due compagini si presentano con il vento in poppa dopo l’esordio vincente avvenuto in campionato nel primo turno. La formazione di coach Piazza arriva dal netto 3-0 casalingo contro Cisterna, mentre i brianzoli hanno sorprendentemente sbancato il PalaPanini di Modena in quattro set. A punteggio pieno, dunque, chi riuscirà a fare suo il diciassettesimo confronto per una notte si godrà in solitaria la vetta della classifica.

A 10 giorni di distanza dalla sfida in Coppa Italia, Milano e Monza si ritrovano così di nuovo una di fronte all’altra. Questa volta il match avrà un valore nettamente diverso rispetto al derby di Coppa: se infatti lo scorso 23 settembre la vittoria metteva in palio solo l’onore della prima posizione nel girone A degli ottavi di finale con le due squadra già certe della qualificazione ai quarti, i tre punti della partita di Superlega rappresentano l’obiettivo principale dei due team. Non solo perché vorrebbe dire, per un giorno ed in attesa del completamento della seconda giornata, essere in testa alla graduatoria, ma soprattutto perché significherebbe sconfiggere una diretta concorrente della stagione e iniziare a rivelare i veri valori delle squadre. Se cambiano gli obiettivi a seconda della competizione, non si differenziano i temi alla vigilia della sfida: in cerca di un ruolo da protagonisti i due opposti titolari con Jean Patry nella metà campo di Milano pronto a sfidare il suo avversario brianzolo che corrisponde al profilo del turco Lagumdzija, già mattatore in campionato contro Modena. Non mancherà certamente l’attenzione al centro della rete con tre interpreti di caratura internazionale: nelle fila meneghine la coppia Piano-Kozamernik, mentre per Monza lo spauracchio numero uno è il centrale a stelle e strisce Maxwell Holt.

Servirà attenzione e concentrazione, qualità richieste al proprio gruppo da coach Piazza, soprattutto perché Monza ha già dimostrato in questo primissimo scorcio di stagione di essere un’antagonista da non sottovalutare e dunque da temere. Ne è convinto il libero Nicola Pesaresi che presenta così il confronto: «Monza ha iniziato molto bene questa stagione, dimostrando di essere una squadra che gioca bene. Sono aggressivi nella fase break point, ma anche a battuta e a muro. Ci sarà da fare una bella prestazione e ci sarà da battagliare, soprattutto perché è una diretta concorrente e fa parte del gruppo di squadre che sono subito dietro le big. Come noi vogliono arrivare il più in alto possibile. Noi siamo partiti bene, siamo contenti di questo inizio ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo e possiamo migliorare la nostra fase di gioco. Sabato ci sarà da soffrire, ma noi possiamo giocarci le nostre carte».

STATISTICHE

Il match Vero Volley Monza – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 17 tra le due società: 9 vittorie per Milano, 7 per Monza.

EX

Nicola Daldello a Monza nel biennio 2015-2016, Gianluca Galassi a Milano nel biennio 2016-2017.

DIRETTA TV

Il match Vero Volley Monza – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta tv su Raisport (canale 57 del DTT) a partire dalle ore 18.00.

PROBABILI FORMAZIONI

Vero Volley Monza: Orduna – Lagumdzija, Holt – Galassi, Dzavoronok – Sedlacek, Federici (L). All. Soli.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Sobrero – Caretti. Terzo arbitro: Tundo.

Impianto: Arena di Monza.