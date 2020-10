BALLOTTAGGIO DI CORSICO – COPERTI E STRAPPATI I MANIFESTI DEL CENTRODESTRA

(mi-lorenteggio.com) Corsico , 3 ottobre 2020 – In merito al grave episodio avvenuto nella notte a Corsico, con i manifesti esposti sui tabelloni elettorali a sostegno di Filippo Errante strappati e coperti, sono intervenuti il Consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati e il vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Fabio Raimondo:

“Questo è il concetto di democrazia e di partecipazione democratica di cui si riempie la bocca la sinistra: nella notte a Corsico sono stati strappati e coperti i manifesti elettorali del centrodestra. Un atto di vera e propria intimidazione – sottolinea il Consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati – nei confronti dell’elettorato di centrodestra che sostiene ancora più convintamente Filippo Errante. Questi atti meschini e violenti, che non appartengono al confronto elettorale democratico che dovrebbe essere basato su argomenti seri, non ci fermeranno e non fermeranno gli elettori corsichesi stanchi di vivere di un clima di insicurezza come questo”.

“Quello che si è consumato stanotte ai danni di Filippo Errante – aggiunge il vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Fabio Raimondo – è un gesto vigliacco e antidemocratico. Non ci faremo di certo intimidire da chi, a poche ore dal voto, vorrebbe condizionare l’esito del ballottaggio di domani oscurando la presenza sui tabelloni elettorali del candidato sindaco del centrodestra. I corsichesi sanno benissimo che Errante la faccia ce l’ha messa per davvero, non solo sui manifesti. Per noi parlano i fatti, gli imbecilli invece fomentano solo odio.”