Bicocca. I microfoni non sono tutti uguali – Dialogo con Linus

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 ottobre 2020 – Un’intervista, o meglio un dialogo tra un esperto di comunicazione, Stefano Moriggi (docente di tecnologie della formazione di Milano-Bicocca) e Linus, conduttore radiofonico e poi direttore artistico di RADIO DEEJAY, una delle radio nazionali più amate dal grande pubblico, da pochi mesi diventato direttore editoriale del polo radiofonico del gruppo GEDI (La Repubblica, La Stampa, etc).

A “I microfoni non sono tutti uguali” – 7 ottobre 2020 alle ore 15.00 (in diretta streaming) – si parlerà di comunicazione nella musica e in particolare delle competenze linguistiche necessarie per diventare un professionista di questo settore. Ma non solo, ci sarà spazio anche per lo sport e il fare impresa.

Questa iniziativa è organizzata dal Corso di laurea in Comunicazione interculturale, presieduto dalla professoressa Silvia Pozzi, a conclusione del ciclo di seminari WIP-Work In Progress, sui temi dei nuovi linguaggi e delle nuove forme di comunicazione.

A introdurre gli ospiti, la professoressa Lucia Visconti Parisio, delegata della Rettrice per lo Sport Universitario.

Le informazioni su come accedere alla diretta streaming saranno a breve disponibili online sul sito dell’Università.

Università degli studi di Milano-Bicocca

7 ottobre 2020, ore 15.00

Evento in diretta streaming

I microfoni non sono tutti uguali

Dialogo con Linus