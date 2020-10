Coronavirus. Abbiategrasso, due casi a scuola, due classi in quarantena

ABBIATEGRASSO 3/10/20 – In data odierna Ats ha comunicato la presenza di due casi di positività al Covid-19 in due studenti frequentanti gli istituti scolastici cittadini, e ha disposto in via precauzionale l’isolamento domiciliare per le due classi interessate per 14 giorni. Si tratta di una classe di una scuola primaria e una di una scuola secondaria di primo grado. I dirigenti scolastici, con cui siamo in contatto costante e che ringraziamo per la collaborazione, hanno già provveduto a informare le famiglie sulla procedura, e attivato la didattica a distanza. I due casi non destano comunque particolare preoccupazione e i bambini si trovano al momento in buone condizioni di salute.