LAVORO. A DERGANO E BOVISA ARRIVA “LA SCUOLA DEI QUARTIERI”

Milano, 3 ottobre 2020 – Dopo le positive esperienze nei quartieri di Lorenteggio, Giambellino, Corvetto, Rogoredo, San Siro e Gallaratese, “La Scuola dei quartieri” arriva a rivitalizzare anche Dergano, Bovisa e Bruzzano. Lunedì 5 ottobre dalle ore 18 in poi, presso gli spazi di “Rob de Matt” in via Enrico Annibale Butti 18, i residenti potranno scoprire, accompagnati dai docenti di “La Scuola dei Quartieri”, come realizzare idee e progetti utili a migliorare la qualità della vita e i servizi nel loro quartiere oltre a conoscere alcune delle #BuoneIdee dei 20 progetti già realizzati che si sono aggiudicati gli scorsi bandi della scuola.

“Lo scopo della Scuola dei Quartieri – spiega l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani – è aiutare le persone a far nascere progetti e servizi che siano utili alla comunità, diversi da quelli già esistenti e che siano capaci di sostenersi in modo autonomo, cioè non solo ricorrendo a finanziamenti pubblici. Un progetto che sta riscuotendo molto successo in tutti i quartieri in cui la scuola è presente, in sintonia con l’idea della città a 15 minuti proposta dalla Giunta come strategia di adattamento dopo il lockdown”.

L’incontro del 5 ottobre si svolgerà in presenza e in collegamento live streaming e sarà l’occasione giusta per presentare il 3° Bando di partecipazione della Scuola dei Quartieri, che permetterà di selezionare fino a 30 gruppi informali di cittadini intenzionati a mettersi in gioco. Il Comune sosterrà le idee che verranno selezionate attraverso un percorso di formazione, accompagnamento personalizzato e contributi a fondo perduto fino a 25.000 euro per l’avvio delle attività.

La Scuola dei Quartieri è il progetto del Comune di Milano che aiuta chi vuole provare a progettare e realizzare in prima persona un’attività nuova, utile e sostenibile da realizzare nelle periferie della città. Il Comune di Milano, con questo progetto, si è aggiudicato il prestigioso Cresco Award – Città sostenibili, il Premio promosso da Fondazione Sodalitas, in collaborazione con ANCI.

La Scuola dei Quartieri è un’iniziativa dell’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive del Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione sociale, selezionate con un bando pubblico: Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, a|cube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi.

Per partecipare alla serata di presentazione in presenza o on line della Scuola dei quartieri

Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-nuovo-bando-per-cambiare-il-tuo-quartiere-121513340673?fbclid=IwAR3WZeUuULBmNtglSfHoGNbmEkjsT7NJFrYdCth_axbt3_xAfpAYLqNUKI0

Diretta: sulle pagine FB, IG della Scuola e canale YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCCd8txNXSheiFF3r5hkVCZw?reload=9&fbclid=IwAR2S4bzAsg4IF47Ep47mWZ94nkoEvqN0s6AS3p9npTHqDyCTGt_A3deaBRY