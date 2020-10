Milano Navigli. P.zza Negrelli, l’ascensore dei desideri sul Naviglio Grande

Giuseppe Carlo Goldoni

Consigliere Municipio 6

Finalmente il 22 novembre del 2019 partono i lavori che da cartellonistica esposta sarebbero terminati il 02 aprile del 2020. Oggi siamo a ottobre del 2020 e il risultato è ancora un cantiere fantasma.Certo che se mettevano come fine lavori il 01 aprile sarebbe stato chiaro a tutti la fine a cui si andava incontro.Questa amministrazione, sottolinea il consigliere di Municipio 6 della Lega G. C. Goldoni, non riesce a realizzare un lavoro che si potrebbe fare in pochi mesi e forse si è fatta pure fregare. Un vero peccato per tutte le persone che oggi , per questa mancanza, non possono utilizzare il ponte.