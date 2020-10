GIORNATA MONDIALE ANIMALI. IL GOVERNO RIVEDA L’IVA SUI PET E NUOVA MUTUA PER GLI ANIMALI

(mi-lorenteggio.com) Roma, 4 ottobre 2020 – Si celebra oggi 4 ottobre in occasione della festività di San Francesco d’Assisi la 8

giornata mondiale degli animali, appuntamento che serve a far riflettere sui diritti dei nostri amici animali, nell’occasione l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente annuncia una doppia iniziativa a favore dei pelosi tutte e due contenute in una lettera che verrà inviata lunedi al presidente del consiglio ed ai capigruppo dei partiti politici presenti alla Camera ed al Senato con la quale si chiederà una revisione dell’Iva su tutti i prodotti per i pet e per quanto riguarda le prestazioni veteriarie. La seconda iniziativa dell’Associazione Animalista è invece rivolta sia al presidente Conte che ai due rami del parlamento perchè si realizzi con il recovery plan una mutua pubblica per le famiglie con animali a basso reddito in modo che gli animali possano essere curati gratis. “Il progetto mutua degli animali- si legge in una nota AIDAA- è pronto da diverso tempo e speriamo possa realizzarsi in maniera compiuta nei prossimi anni anche perchè porterebbe oltre 1000 nuovi posti di lavori nella veterinaria pubblica e la gestione annuale non supererebbe i 20 milioni di euro garantendo la salute a milioni di animali domestici che vivono complessivamente in sette milioni di famiglie di italiane”.