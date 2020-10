MILANO. ALL’ARENA CIVICA LA FESTA DELLA POLIZIA LOCALE: CELEBRATO IL 160° ANNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 ottobre 2020 – La galleria fotografica, gli elogi e gli interventi del Sindaco Giuseppe Sala e del Comandante Marco Ciacci alle celebrazioni del 160° Anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale di Milano, tenutesi questa mattina all’Arena Civica Gianni Brera.

FESTA POLIZIA LOCALE 2020

Cari amici, la Festa della Polizia Locale è una occasione per stringerci con affetto intorno ai nostri “ghisa”.

Per esprimere la nostra gratitudine a chi lavora in prima linea per garantire la sicurezza della nostra Città.

Saluto e ringrazio il signor Prefetto, il Comandante della Polizia Locale e tutte le autorità civili, religiose e

militari presenti oggi. Rivolgo a nome dell’intera Città un saluto e un ringraziamento a tutti gli agenti del

Corpo, alle loro famiglie e ai loro cari.

Il ringraziamento che rivolgo quest’anno è – se possibile – ancora più sentito: l’impegno del Corpo in

occasione dell’epidemia di Coronavirus è stato rilevante. Se Milano ha retto meglio di tante altre città

d’Italia e d’Europa lo deve anche al suo grande cuore, del quale fa parte anche il lavoro dei nostri agenti.

A causa della situazione di difficoltà che stiamo ancora attraversando, la cerimonia di quest’anno è più

raccolta e più semplice del solito, ma vogliamo sia ugualmente coinvolgente per i nostri ghisa. L’Arena,

appena rinnovata, è senza dubbio un bel palcoscenico dove festeggiare questo anniversario: 160 anni di

vita del Corpo della nostra Polizia Locale! 160 anni al servizio di Milano e dei milanesi.

Con questa cerimonia guardiamo al passato, al presente e al futuro del Corpo.

Certamente rappresentano il futuro gli 89 nuovi agenti a cui diamo oggi il benvenuto: donne e uomini che

arricchiranno il Corpo con il loro entusiasmo e la loro voglia di fare. Il loro giuramento di fedeltà alle

Istituzioni è un bel segnale; è un gesto che dimostra come Milano, anche in un momento difficile come

questo, sa investire sui giovani e sulla sicurezza.

Oggi però premiamo anche l’impegno e la professionalità di tanti veterani.

Ben 41 agenti ricevono infatti un encomio ufficiale per la partecipazione a importanti operazioni.

Sono azioni che rivelano allo stesso tempo professionalità e umanità, determinazione e sensibilità: ricordo

solo a titolo di esempio l’attività del Nucleo Tutela Donne e Minori con ben 345 casi trattati in un anno, 8

arresti, 21 misure cautelari adottate e 37 collocamenti in strutture protette.

Il loro lavoro è la punta dell’iceberg di un impegno che attraversa la vita quotidiana della nostra città. Un

impegno che non si limita al contrasto dell’illegalità, ma si traduce in una presenza attiva in diversi aspetti

della vita sociale.

Gli agenti della nostra Polizia Locale non sono solo tutori dell’ordine. Sono anche un elemento di coesione

sociale, di democrazia, di solidarietà. Lo dimostrano l’assistenza alle persone più deboli in situazioni di

pericolo, il presidio delle scuole e le mille occasioni in cui sono vicini alla gente, pronti ad ascoltare, ad

aiutare, a offrire sostegno.

La festa di oggi è anche l’occasione per fare un bilancio di questi anni di lavoro comune; per guardare

insieme ciò che stato fatto e tracciare le linee di sviluppo di una azione che dovrà proseguire al meglio negli

anni a venire.

Milano in questi anni è cambiata profondamente, è cresciuta, si è aperta al Mondo come mai prima d’ora.

Tutto questo ha innescato nuove dinamiche e creato nuove criticità che la Polizia Locale ha dovuto gestire

con professionalità e competenza, mostrando sempre quella propensione all’innovazione che è uno dei

tratti distintivi dell’essere milanesi.

L’epidemia che ha colpito il Pianeta ha però cambiato tutto. Ha incrinato certezze, ha messo in discussione

un modello di sviluppo consolidato, ha modificato profondamente la nostra società e i rapporti stessi tra i

cittadini: ha cambiato la vita di tutti noi.

Ora faticosamente, ma con decisione, stiamo cercando di ripartire, di costruire una nuova normalità su basi

nuove.

È una sfida che riguarda tutti, pubblico e privati, Istituzioni e imprese, associazioni e semplici cittadini. In

questo compito difficile, Milano sa di poter contare sul contributo e sul lavoro della Polizia Locale.

Le linee d’azione che guideranno la nuova fase sono relative a tanti, diversi aspetti. I punti qualificanti

dovranno emergere dal confronto e dalla partecipazione di tutte le componenti della società milanese. E il

Corpo sarà sempre impegnato in prima persona con risorse, progetti, iniziative per sostenere le politiche

dell’amministrazione: dalla sfida ambientale, alla mobilità (che sta cambiando anno dopo anno e che

impatta direttamente sul lavoro dei nostri agenti), alle nuove esigenze di una città sempre più

internazionale e multietnica, alla diffusione sempre più capillare delle nuove tecnologie.

La vostra, cari agenti della Polizia Locale, è una vera famiglia, con le sue tradizioni, la sua storia, le sue

radici: è sulla solidità di queste radici, sulla vostra professionalità e sulla vostra umanità che facciamo

affidamento per affrontare le incertezze della nuova fase che si sta aprendo. Milano sa di poter contare su

di voi oggi, domani e sempre.

Grazie e buon lavoro

Beppe Sala

L’INTERVENTO DEL COMANDANTE MARCO CIACCI

GRAZIE,

DIA IL RIPOSO

Buongiorno a tutti,

saluto e ringrazio il nostro Sindaco Giuseppe SALA, il signor Prefetto

Sua Eccellenza Renato SACCONE e tutte le autorità civili, militari e

religiose.

Saluto la nostra Vicesindaco e Assessora alla Sicurezza Anna

SCAVUZZO, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i

Presidenti dei Municipi, i dirigenti dell’Amministrazione comunale.

Saluto le donne e gli uomini della Polizia Locale di Milano, in servizio

e a riposo, i loro familiari, i sindacati e le associazioni di categoria.

Abbiamo scelto di celebrare i 160 Anni della Polizia Locale di Milano

con una cerimonia solenne, ma sobria, che possa essere, insieme,

un momento di riflessione e di condivisione dell’impegno profuso

per la città.

Ripercorrere il lavoro della Polizia Locale di questi mesi significa

raccontare l’impegno di migliaia di agenti e ufficiali che hanno

onorato i valori del Corpo, anche nel contesto di un’emergenza che

non ha precedenti. Senza clamore, ogni giorno, le donne e gli

uomini della Polizia Locale di Milano si sono impegnati per fornire la

più ampia assistenza ai milanesi, a partire dalle persone

maggiormente in difficoltà.

Abbiamo assistito oltre 10 mila persone, non solo controllando il

rispetto della quarantena, ma anche offrendo il conforto e l’aiuto

dei nostri agenti durante il difficile periodo dell’isolamento.

Siamo corsi in aiuto di anziani e ammalati.

Abbiamo consegnato alle famiglie e alle scuole i computer necessari

a garantire ai bambini e ai ragazzi di poter continuare a frequentare

le lezioni.

Ci siamo dedicati alla consegna delle mascherine e dei generi

alimentari a quanti ne avessero bisogno.

Abbiamo presidiato strade, piazze, aree verdi, attività commerciali e

mercati all’aperto, esercizi pubblici, mezzi del trasporto pubblico con

l’obiettivo di garantire la tutela della salute di tutti.

Insieme alle altre Forze di Polizia abbiamo eseguito migliaia di

controlli su strada con il fine di verificare il corretto rispetto delle

regole di mobilità.

Efficiente e pronta, la nostra Centrale Operativa ha gestito oltre 260

mila richieste di intervento.

Abbiamo scelto di riorganizzare i servizi essenziali utilizzando anche

lo strumento dello smart working che ha funzionato e, soprattutto,

ha garantito alla Polizia Locale di Milano di essere presente nella

fase 1 cosi come, a pieno regime, nel momento delle riaperture.

In un quadro di costante mutamento delle norme, ringrazio tutto il

personale degli uffici di Direzione che ha lavorato con incessante

dedizione per organizzare i servizi adeguandosi, con tempestività,

alle nuove esigenze.

Le riaperture, che gradualmente hanno riportato le persone a

popolare la città, le strade, i negozi, i locali, sono state un momento

delicato, ed è stato prezioso il lavoro di accompagnamento a una

nuova normalità che tutti voi avete dimostrato di saper gestire.

Nei mercati, per esempio, dove il nostro supporto è stato

fondamentale per regolare al meglio i flussi; così come nella verifica

sulle richieste di occupazioni di suolo pubblico che ha permesso ai

commercianti di poter ripartire.

Una Polizia Locale che ancor prima di controllare ha saputo essere

un riferimento per quanti dovevano adeguarsi alle nuove regole.

Un ringraziamento particolare va poi a tutti coloro che hanno

lavorato al fianco del personale delle scuole, dei genitori, dei

bambini e dei ragazzi per poter organizzare e garantire un rientro a

scuola in piena sicurezza. Una delle riaperture più importanti e

attese, che abbiamo voluto gestire su strada e da remoto,

garantendo entrate e uscite sicure e interventi in tempo reale in

caso di necessità.

E’ in questo contesto di parziale e rinnovata “normalità” che mi

piace ricordare i 25mila studenti raggiunti lo scorso anno scolastico,

prima dell’interruzione, con i nostri corsi di educazione stradale.

Ed è in questo stesso contesto che voglio ricordare l’impegno della

Polizia Locale nelle sue più tradizionali attività.

Anche quest’anno, siamo riusciti a rintracciare i responsabili di oltre

il 90% dei casi di omissione di soccorso e a intervenire su oltre

9.200 incidenti stradali.

Sono proseguite tutte le investigazioni. Tra queste quelle a tutela

dell’ambiente hanno portato, in un anno, a oltre 250 accertamenti

per violazioni sullo smaltimento di rifiuti.

Oltre 700 sono stati gli interventi del Nucleo Ambiente e quasi 1000

quelli del Nucleo Ecologia e Tutela Animali.

Il Nucleo Antibusivismo ha recuperato oltre 950mila articoli e ha

sequestrato oltre 830mila sacchetti di plastica non a norma,

contribuendo in maniera determinante all’impegno che

l’Amministrazione Comunale promuove a favore dell’Ambiente.

Il Nucleo Contrasto Stupefacenti ha proseguito la sua attività

mantenendo alta l’attenzione anche durante il lockdown.

E ancora, nell’ultimo anno, sono stati oltre 54mila i controlli del

Nucleo Tutela Trasporto Pubblico, al fianco di ATM. A questi si

aggiungono più di 7mila interventi per contrastare il fenomeno dei

parcheggiatori abusivi.

E’ poi ripartito a luglio il servizio dei Vigili di Quartiere con un

pattugliamento più ampio e un presidio mirato sui punti

maggiormente sensibili. Nel solo mese di luglio sono stati oltre

8.500 gli interventi effettuati, che superano quota 77mila

considerando tutto l’ultimo anno.

Durante l’estate abbiamo anche organizzato una serie di interventi

mirati nei parchi per garantirne la sicurezza.

Voglio ricordare anche il grande lavoro portato avanti dall’Unità

Annonaria e Commerciale, che dal settembre scorso ha eseguito

oltre 17.700 controlli, con più di mille sequestri e che ha avuto un

ruolo fondamentale di presidio e accompagnamento sia nella Fase 1

che nella Fase 2 dell’emergenza.

Non è mai mancato, poi, l’impegno messo in campo dall’Unità

Tutela Donne e Minori, che ha trattato 345 casi, permettendo

l’arresto di 8 persone e misure cautelari per altre 21, contribuendo

così ad arginare i casi di violenza sulle donne e sui bambini anche

nel periodo del lockdown.

Non dimentichiamo poi l’impegno del Reparto Radiomobile con

l’Ufficio Centrale Arresti e Fermi, Falsi Documentali con più di 8.000

documenti controllati, Veicoli Contraffatti, Cinofili, controllo servizio

TAXI e NCC e Investigazioni Scientifiche.

I Sommozzatori, che hanno dovuto presidiare, con particolare

attenzione, la zona dell’Idroscalo, e che sono intervenuti in oltre 50

situazioni di potenziale pericolo.

Il Nucleo Reati Predatori, l’Unità Contrasto bici rubate; l’Unità

Problemi del Territorio con oltre 10mila controlli; il Nucleo Analisi

Investigative Informatiche.

Il pool Antitruffe, che insieme ai colleghi di tutte le Forze

dell’Ordine, ha svolto un prezioso percorso di sensibilizzazione e di

informazione soprattutto rivolto alla popolazione più anziana,

raggiungendo centinaia di nostri concittadini, grazie alla

collaborazione di tutti i Municipi della Città.

Il Nucleo Tutela Decoro Urbano; l’Unità Urbanistica e lavoro nero,

con 245 violazioni penali accertate e l’Ufficio Manifestazioni che sta

dando un importante contributo alla realizzazione degli eventi nel

rispetto delle nuove regole.

Le Guardie Ecologiche Volontarie, con più di 20.400 ore prestate,

tra attività di vigilanza, educazione ambientale, corsi e formazione.

L’efficienza delle attività di quest’anno non sarebbe poi stata la

stessa senza l’immenso lavoro portato avanti dagli operatori della

Protezione Civile che hanno messo a disposizione le proprie

professionalità per fronteggiare tutte le facce dell’emergenza.

La Polizia Locale di Milano ha fatto squadra con tutte le Forze

dell’ordine, con la Protezione civile, con i Servizi sociali, con le

associazioni del territorio, con le Istituzioni tutte. Più che mai,

quest’anno, è stato fondamentale il costante lavoro di

coordinamento della Prefettura e la collaborazione con Polizia di

Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Al Questore

Sergio Bracco e al Generale Stefano De Braco va il mio personale

ringraziamento. Ringrazio e approfitto di questo momento anche

per salutare il Colonnello Luca De Marchis e dare il mio benvenuto

al Generale Iacopo Mannucci Benincasa con cui avremo modo di

proseguire la fruttuosa collaborazione di questi anni.

Un ringraziamento, infine, voglio rivolgerlo alle organizzazioni

sindacali. Il confronto di questi mesi è certamente servito ad

individuare, nei momenti più difficili, le migliori strategie operative

permettendo, nel contempo, di garantire al meglio il nostro servizio

ai cittadini. Abbiamo adottato modelli operativi efficienti che

abbiamo prontamente aggiornato alla luce dei mutevoli scenari, così

contenendo significativamente il numero dei contagi tra i cittadini,

all’interno del Corpo e delle famiglie degli agenti, garantendo la

piena operatività delle donne e degli uomini della Polizia Locale

soprattutto nel delicatissimo momento della ripresa delle attività.

Un sentito ringraziamento rivolgo altresì ai Comandanti dei Presidi

Militari, della Polizia Penitenziaria e delle altre Polizie Locali nonché

al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, ai

Direttori dell’Agenzia Tutela della Salute, alla Direzione Provinciale

Territoriale del Lavoro, al Direttore Generale di Areu, alla Protezione

Civile, al Corpo Consolare e a tutti gli Enti e Associazioni con cui

quotidianamente collaboriamo.

E ora rivolgo il mio saluto agli Agenti che, tra poco, presteranno la

loro PROMESSA di fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica.

Sarà un impegno importante, il vostro, che richiederà di mettere a

disposizione di tutti i cittadini: integrità, spirito di sacrificio e grande

professionalità. Siate orgogliosi di appartenere al Corpo della Polizia

Locale di Milano. A voi il nostro benvenuto in questo speciale 160°

anniversario.

VIVA I GHISA – VIVA MILANO – VIVA L’ITALIA