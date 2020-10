Buccinasco. Vernice nera su autovelox in via Nuova Vigevanese

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 5 ottobre 2020 – Nei giorni scorsi l’autovelox di via Vigevanese (lungo il Naviglio) è stato oggetto di atto vandalico, qualcuno via ha gettato vernice nera per impedirne il corretto funzionamento. L’obiettivo non è stato raggiunto e il macchinario è già stato ripulito dalla ditta che ne cura la manutenzione.

“Il messaggio è chiaro – commenta il sindaco Rino Pruiti – un tentativo di sabotaggio, per altro non riuscito. Come ripeto spesso, l’unico modo per evitare le sanzioni, è rispettare il limite di velocità di 50 km/h, non c’è altro modo che rispettare le regole del codice della strada. A Buccinasco abbiamo due autovelox, in via Vigevanese e in della via Costituzione, dal 2004: i macchinari sono a norma e da qualche mese sono in funzione in entrambe le direzioni. Sono ben segnalati (con cartellonista verticale e segnaletica orizzontale) e non sono ‘comparsi’ dalla sera alla mattina: abbiamo annunciato per tempo il raddoppio delle telecamere e nelle prime settimane di installazione appositamente le abbiamo lasciate non in funzione. Ora non ci sono più scuse: per la sicurezza di tutti e per evitare le multe, vi invito a rispettare i limiti di velocità”.

V.A.