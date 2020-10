Ricerca visiva – La guida definitiva: la visualizzazione di statistiche, novità e tendenze

Milano, 5 ottobre 2020 – E’ sicuramente molto importante per l’ottimizzazione dei motori di ricerca e il social media marketing, quindi è necessario completare le informazioni a riguardo. La visualizzazione o la ricerca visiva ha molti vantaggi che dovresti conoscere e devi sapere che la tecnologia di ricerca visiva è diventata molto importante per una serie di motivi. Devi essere consapevole dell’effetto che può avere sul tuo marketing e sulla tua esistenza complessiva su Internet. In questa risorsa di due minuti parleremo della ricerca visiva e dei migliori programmi che forniscono questo servizio!

Cos’è esattamente la ricerca visiva?

Per voi ragazzi che non avete familiarità con il concetto di ricerca visiva, dovreste essere consapevoli che questa tecnologia di ricerca è nota anche come ricerca inversa di immagini. È la tecnologia di ricerca alimentata dall’intelligenza artificiale; ti permette di condurre una ricerca sul web basata su un’immagine piuttosto che usare parole chiave o URL.

Dovreste anche capire la differenza tra una ricerca di immagini e una ricerca per immagine. Una ricerca di immagini viene effettuata tramite parole chiave per scoprire le immagini relative che esistono sotto quella particolare parola chiave. D’altra parte, la ricerca per immagine coinvolge l’immagine stessa come input e può aiutarti a scoprire dettagli inversi sull’immagine.

Perché la ricerca visiva è importante?

La ricerca visiva o la ricerca inversa delle immagini aumenta ogni giorno di svolta. Hai mai pensato al motivo per cui gli utenti si stanno spostando verso il metodo di ricerca visiva? Bene, c’è una risposta scientifica a questa domanda! Il cervello umano comprende ed è attratto dal contenuto visivo 90 volte di più di quanto non sia attratto dal testo. Il sistema nervoso impiega un certo tempo a trasmettere al cervello il messaggio contenuto nel testo, ma d’altra parte un’immagine può essere compresa dal cervello in meno della decima parte di secondo. Devi sapere che oggi ci sono molti siti web che funzionano completamente su una base di ricerca visiva. Puoi prendere l’esempio di Pinterest.

La ricerca visiva o la ricerca inversa di immagini possono fornirti molti vantaggi, quindi vorremmo che li leggessi in dettaglio.

Cinque modi in cui la ricerca inversa di immagini influisce sul tuo marketing!

Ecco i cinque principali modi che ti aiuterebbero a capire come invertire la ricerca di immagini può cambiare il modo in cui commercializzi.

Dà un adeguato aumento delle aspettative di trasformazione digitale. Dovresti semplicemente pensare alla migliore esperienza digitale che hai avuto su Internet. Puoi sicuramente pensare a un sito di eCommerce su cui hai trovato un ottimo prodotto semplicemente attirato dall’immagine nella miniatura. Dovresti essere consapevole che oggi il 70% degli utenti web preferisce acquistare prodotti basati su orientamenti visivi. La ricerca visiva / ricerca inversa di immagini può aiutarti nell’ottimizzazione dei motori di ricerca. Se desideri che il tuo pubblico sia socialmente influenzato dai tuoi contenuti o dai tuoi servizi, è importante aggiungere funzionalità di visualizzazione nel contenuto. Puoi aumentare facilmente le tue vendite aggiungendo immagini ai tuoi contenuti riguardanti i tuoi prodotti. Oggi non devi spendere milioni di dollari per una pubblicità fisica; piuttosto, puoi usare la ricerca visiva e le immagini. Puoi collegarti ad altri siti Web relativi e di alta autorità con l’aiuto di un programma di ricerca di immagini inversa. Puoi facilmente migliorare il tuo punteggio seo con la visualizzazione. Con la visualizzazione o la ricerca inversa di immagini, puoi fornire ai tuoi clienti e clienti i prodotti che non sapevano di volere!

Il miglior strumento di ricerca di immagini nel 2020

Esistono più di centinaia se non migliaia di strumenti di ricerca inversa ricerca immagini disponibili online, ma purtroppo non tutte le risorse sono di buona autorità. È importante che tu abbia familiarità con il miglior strumento ricerca per immagini che può aiutarti a creare una cerca immagini gratuita e affidabile. La ricerca inversa immagini di SmallSeoTools è un programma gratuito ed è anche considerata il modo più sicuro per cerca immagini simili sul web. Questo strumento di ricerca di immagini online è anche facile da usare.

Alcuni degli usi comuni degli strumenti di ricerca di immagini inversa!